A párizsi migránsnegyedben házi rakétákkal lövik a rendőröket, ők elmenekülnek

2020. március 31. 23:39

A francia kormánynak nem kellene mindenkivel, mindenáron betartatni a kijárási tilalmat az országban – véli a francia belügyminiszter államtitkára, aki szerint jobb a békesség. A Le Canard Enchaîné francia szatirikus hetilap birtokába jutott bizalmas üzenetben Laurent Nuñez államtitkár (rangjában helyettes belügyminiszter) azt írta közvetlen főnökének, Christophe Castaner belügyminiszternek, hogy: "Bizonyos környékeken nem prioritás az üzletek bezárása és a gyülekezés betiltása". A helyi lakosokat azonban egyre magasabb pénzbüntetéssel sújtják, ha engedély nélkül lépnek az utcára – számolt be a V4NA nemzetközi hírügynökség. A V4NA egy döbbenetes videót is közzétett. A kétségtelenül világsikerű, a baloldali média által körberajongott Nyomorultak című francia film zárójelenetét valósították meg az egyik legrosszabb közbiztonságú párizsi elővárosban, az egyik migránsnegyedben. A tízemeletes panellakásokból és az utca irányából robbanószerekkel, petárdákkal lövik a rendőröket (akik a kijárási tilalmat akarják ellenőrizni).

A „bizonyos környékek"-en az államtitkár természetesen a no-go zónákat érti, ahol a koronavírus előtt is képtelenség volt a rendet fenntartani. Ezeken a városrészeken a rendőrök hiába mentek csapatostul bevetésre, így is sokszor megtámadták őket a migránsok. A legutolsó ilyen eset a hétvégén történt az egyik párizsi elővárosban, ahol szemeteseket gyújtottak fel, majd egy húszfős banda csapdába csalta a rendőröket, és rájuk támadtak. Aki megnézi a jelenetet, döbbenetes hasonlóságot lát az elmúlt időszak egyik legsikeresebb francia propagandafilmjének zárójelenetével. A cannes-i győztes, César-díjas, Oscar-díjra jelölt Nyomorultak című film fejeződik be egy kísértetiesen hasonló jelenettel. Így támadják meg - a film abszurd dramaturgiájából adódóan tulajdonképpen érthetően - a bevándorlók a rendőröket. Mint sokszor megírtuk, a rendező, a mali-francia Ladj Ly évekig volt börtönben mint saria-bűnöző. Megkínzott egy házasságtörő nőt és férfit a muszlim törvényeknek engedelmeskedve. Mutatjuk az alábbi, valós jelenetet (Le Franc-Moisin, 2020. március 29., Franciaország, a kijárási tilalom második hétvégéjén).

Ismételjük meg: Le Franc-Moisin Párizs egyik legközelebbi elővárosa, a 13-as metróval lehet megközelíteni. Gyakorlati értelemben Párizs része. Ha valaki busszal szeretne eljutni az egyik legkeményebb migránsnegyedbe, választhat olyan buszt is, amely a világ egyik leghíresebb múzeumától indul, a D'Orsay-tól.

Az államtitkár javaslata természetesen azért is érthetetlen, mert a franciákat pénzbírsággal sújtják, ha a belügyminisztérium oldaláról kinyomtatott és kitöltött lakhelyelhagyási engedély nélkül mennek az utcára.

A szabályok azóta tovább szigorodtak, és aki két héten belül újra engedély nélkül lép az utcára, azt már 200 euróra büntetik. Eddig ez az összeg 135 euró volt, ugyanúgy, mint az első engedély nélküli lakhelyelhagyáskor.

Azonban természetesen nem mindenki ért egyet az államtitkárnak a migránsnegyedekkel meglehetősen engedékeny javaslatával. Nicole Belloubet igazságügyi miniszter szerint mindenkivel be kell tartatni a törvényeket, sőt szigorítani kell a büntetést, ha azt valaki megszegi.

Az Unité SGP rendőri szakszervezet képviselője hihetetlennek nevezte az államtitkár üzenetét. Rocco Contento az államfő márciusi beszédére hivatkozott, amikor is Emmanuel Macron azt mondta, hogy háborúban áll az ország.

Márpedig ha háború van, akkor cselekedni kell, és meg kell védeni a hazát és az állampolgárokat ahelyett, hogy a hatalom szemet hunyna a bűnözők gaztettei felett.

Például, amikor robbanószerkezetekkel lövik a rendőröket.

A francia belügyminisztérium a Journal Du Dimanche-ban közzétett tanulmányban ismerte el néhány hete, hogy 150 (!) olyan városrész van Franciaországban, amely - idézzük - elveszett a Francia Köztársaság számára. Azaz, olyan no-go zóna, ahol a muszlim közösség párhuzamos társadalma már úgy megerősödött, hogy a hatalom már nem is meri betartatni a törvényeket.

origo.hu