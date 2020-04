Koronavírus - Schanda: a kormány mindent megtesz a magyar emberekért

2020. március 31. 23:45

A kormány mindent megtesz azért, hogy megvédje a magyar emberek életét és egészségét a koronavírus-járvány idején - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az M1 aktuális csatornán kedd este.

Schanda Tamás - vasarnap.hu

Schanda Tamás hangsúlyozta: a kormánynak vannak forrásai és minden eszközt mozgósítani fog a magyar emberek védelmére.



Mint mondta, eddig 225 milliárd forintot költött védekezésre a kormány. Egyrészt orvosi eszközöket és védőfelszereléseket vásároltak, elsősorban Kínából, másrészt a magyar vállalkozásokkal együtt dolgoztak azon, hogy a cégek át tudjanak állni a védekezést segítő termékek gyártására.



Kitért arra: ma még nem lehet megmondani, hogy mennyibe fog kerülni a védekezés, de a rendelkezésre álló keret felülről nyitott, a kormány minden pénzt biztosít, ami a védekezéshez szükséges.



Az államtitkár elmondta: zajlik a költségvetés áttervezése, és jelezte, hogy a kormány számára a gazdaság területén a legfontosabb a munkahelyek megvédése.



"A politikánk középpontjában eddig is a munkahelyek teremtése állt" - fogalmazott, hozzátéve, hogy 2010-ben 12,5 százalékos volt a munkanélküliség, mára ez az arány 3,5 százalék. "Ezt a politikát szeretnénk a továbbiakban is folytatni, (...) hogy megvédjük a magyar emberek munkáját és önbecsülését" - hangoztatta az államtitkár.



Schanda Tamás szólt a vállalkozásokat segítő, korábban bejelentett támogatásokról is. Mint mondta, a hiteltörlesztések felfüggesztése több mint 3 ezer milliárd forintot hagyott a vállalkozásoknál. Ez arra elég, hogy "levegőhöz jussanak" a cégek, és ki tudják alakítani a stratégiájukat.



Hozzátette: a kormány feladata, hogy a következő időszakban további intézkedéssekkel segítse a vállalkozásokat, és olyan "javaslatokat tudjunk letenni a cégek döntéshozóinak az asztalára, amelyekkel biztosítjuk őket arról, hogy kapnak támogatást ahhoz, hogy megvédjék a magyar emberek munkahelyeit".

MTI