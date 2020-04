Il Giornale - a "felhatalmazási törvény" nem ad korlátlan hatalmat Orbán Viktornak

2020. április 1. 17:56

A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény nem jelenti azt, hogy a magyar kormánynak korlátlan hatalma lenne, ahogyan a bírálók gondolják, a parlament pedig bármikor vissza is vonhatja a felhatalmazást - írta friss blogbejegyzésében Francesco Giubilei olasz politológus, az Il Giornale című jobboldali napilap munkatársa.

Kiemelte, az olasz sajtóban kevés figyelmet kap, hogy a hatályos jog kifejezetten kimondja, hogy még veszélyhelyzet idején "sem függeszthetőek fel az alaptörvény rendelkezései, nem korlátozható az alkotmánybíróság működése, és a kormány nem szűkítheti az alapjogokat". Aláhúzta: nem áll le a jogállamiság érvényesülését biztosító intézmények működése Magyarországon.

A szerző szerint nem igaz, hogy a kormány már ne felelne a parlamentnek, miután továbbra is kötelező értesítenie a törvényhozást a bevezetett intézkedésekről. Az is fontos emellett, hogy a sokak által bírált törvényt az a parlament fogadta el, amelyben a kormánypártoknak kétharmados többségük van, azaz még csak semmi oka nem is lenne a kormánynak a testület feloszlatására.

MTI