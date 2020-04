Ahogy az Index kezeli a szenzitív adatokat, úgy senki

2020. április 1. 21:47

Hetekig tolta a hisztériát a ballib sajtó a koronavírus-fertőzöttek adatai miatt. Az Index március 16-án még értetetlenségének adott hangot, hogy ha máshol közlik a betegadatokat, akkor Magyarországon miért nem.

„Az Index után a HVG újságírója is megpróbálta megtudni az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján, hogy a többi európai országhoz hasonlóan Magyarország miért nem közöl területi adatokat a fertőzésekről, illetve miért nem hozza nyilvánosságra a fertőzöttek nemét és korát” – áll a cikkben. Tehát rögzítsük: a fertőzöttek nemének és korának közlését hiányolták.

Nem mulasztották el megjegyezni, hogy egyedül Törökország adós a fertőzés részletes tájékoztatásával Európában. Az meg ugye köztudott, hogy Magyarország onnan importálja – vámmentesen – a diktatúrát, az ilyen nyilvánvaló összefüggéseket pedig csak egy Orbán-rajongó nyugdíjas nem vesz észre.

A hangulatkeltés OKJ-s tanfolyamát elvégző 444 szerzője pedig rögtön ráerősített az Indexre, hogy bezzeg még Albánia is közli a területi adatokat, bezzeg a románok még azt is nyilvánossá teszik, ki kitől kapta meg a vírust, bezzeg a finnek még angolul is tájékoztatják a közvéleményt. Csak a magyarok nem tudnak még egy nyamvadt térképet sem virítani a betegség területi megoszlásáról, mert pronyó, mucsai bunkók, akiket kivet a művelt Európa. Illetve bocs, nem is azért. Hanem mert Magyarországon disztópikus diktatúra van, ahol a vezér magas frekvenciás hanghullámokkal tompítja a lakosság tudatát.

Persze, itt még nem volt megállás. Az Inforádió megszólaltatta Péterfalvi Attila adatvédelmi biztost, aki szerint nyilvánosak lehetnek a területi adatok. Ezt a hírt nyomatta ezerrel a ballib média, hogy „bezzeg Románia, bezzeg Albánia”.

Az operatív törzs korábbi állásfoglalásával ellentétesen szerdától mégis publikussá tette a fertőzöttség területi megoszlását, keddtől pedig az elhunytak korát, a nemét és alapbetegségét. Erre most azért indult be a hiszti, hogy ezeket az információkat mégse kéne nyilvánossá tenni, mert beazonosítható a beteg.

De ne felejtsük el, ahogy fent idéztem, ezt éppen az Index és a HVG követelte a többi ballib portállal egyetemben.

Soros György szervezete, a TASZ azonban belefújt a sípjába. A központi direktívának megfelelően a ballib média sebtében ókori tragikus kórusba szerveződve, egy teljesen ellentétes jajveszékelésbe váltott, hogy most aztán itt brutális módon fennáll a szenzitív adatok érzékenységének megsérülése.

Az, hogy innentől kezdve beazonosítható legalább egy beteg az elhalálozottak listájáról, az való igaz. Tudjuk is, kinek köszönhetően. Korábban hozta nyilvánosságra ugyanis a sajtó, hogy a brit nagykövet-helyettes is az áldozatok között van. Az életkora harminchét év. És tudják, ki nevezte meg a brit nagykövet-helyettest, mint a tizedik elhunytat? Melyik újságot nem érdekelték a személyiségi jogok? Melyik újság tojt magasról elsőként és azonnal a szenzitív adatokra?

Az Index.

magyarnemzet.hu