Bukott politikus és választást soha nem nyert párt támadja Magyarországot

2020. április 2. 11:52

A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggeli Facebook bejegyzésében azokról a nemzetközi bírálatokról, amelyek a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként meghozott hétfői országgyűlési felhatalmazás miatt érték a kormánypártokat.

„A bukott olasz baloldali miniszterelnök, az örök nagykoalíciós kistestvér német szocialisták, a választást soha nem nyert osztrák zöldek és a luxemburgi kommunisták, valamint a szélsőségesen intoleráns északi liberálisok mostani támadásában semmi meglepő nincs:amikor mi valami nagy bajtól védjük meg a magyar embereket, ők mindig megtámadnak minket” – írta bejegyzésében Szijjártó Péter.

Úgy vélte, hogy a szóban forgó áramlat „pártjai és politikusai frusztráltak és irigyek, legfeljebb csak álmodhatnak az olyan társadalmi támogatottságról, mint amilyennel az elmúlt három parlamenti választást kétharmados többséggel megnyerő magyar kormány rendelkezik”.

Sok kritika éri Magyarországot

Az Európai Uniónak, mint intézménynek, aminek az alapelvei között szerepel a szolidaritás, nem igazán találja a helyét. A jelen helyzetben cselekvőképes és cselekvő kormányokkal szemben fogalmaz meg kritikát – közölte Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Több jelenlegi és volt vezető bírálja a magyar kormány lépéseit. Matteo Renzi, volt olasz miniszterelnök azonnali cselekvésre szólította fel az Európai Uniót, mert úgy gondolja, hogy jobb belátásra kell bírni Orbán Viktort, és ha ez nem sikerül, akkor szerinte egyszerűen ki kell tenni Magyarországot az unióból.

Matteo Renzi volt olasz kormányfő (Fotó: EPA/Alessandro di Meo)

Az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője szerint Európának riadót kell fújnia, mert nem lehet egyszerűen lehúzni a rolót a jogállam számára, mint ahogy ezt Orbán Viktor teszi.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint most is arról van szó, ami a 2015-ös bevándorlási válság idején is megfigyelhető volt.

„A nemzetállamok sokkal hatékonyabban tudnak fellépni a válsággal szemben, mint az egyes globális intézmények, például az Európai Unió. A sikeres nemzetállami fellépésnek köszönhetően Magyarországon lassítani lehetett a járvány terjedését” – mondta.

Aláhúzta, a koronavírus-járvány kapcsán attól tartanak, hogy a nemzetállamok reneszánsza, erősödése tovább folytatódik, éppen ezért vették elő a demokrácia kártyát, ezért kezdtek el ismét jogállamisági kérdésekkel foglalkozni. Ami arról szól, hogy megpróbálják a politikai napirendet átalakítani, és azt akarják elérni, hogy az emberek ne ébredjenek rá arra, hogy a nemzetállami keret, a nemzetállami megoldások milyen sikeresek.

Példaértékű Magyarország válságkezelése

Elmondható, hogy példaértékű Magyarország válságkezelése a járvány idején, hiszen a kormány az elsők között és irányító szerepet betöltve lépett fel annak érdekében, hogy állampolgárai érdekeit biztosítsa – hangsúlyozta Halkó Petra.

Hozzátette, ha egy európai körképet nézünk a válság kezelésével kapcsolatban, aggályos az, hogy pont Magyarországot kritizálják. A kormány gyorsan és az alkotmányos jogokat megtartva hozott intézkedéseket annak érdekében, hogy fékezze a járvány terjedését.

Ezzel szemben számos országban az időbeliség nem volt megfelelő. Például Ausztriában sem, ahol már február végén megfertőződött turisták utaztak el Tirolból. És akkor sem léptek az osztrák hatóságok, amikor már az izlandi, dán, norvég és a német hatóságok is jelezték, hogy koronavírus-fertőzött turisták hagyták el a sípályákat. Csupán március 16-tól rendelték el a téli üdülőhelyek és sípályák bezárását – közölte az elemző.

hirado.hu - Kossuth Rádió