Koronavírus - II. János Pál közbenjárását kérik halála évfordulóján

2020. április 2. 22:31

Stanislaw Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek arra hív mindenkit, hogy csütörtök este, II. János Pál pápa halálának 15. évfordulóján közösen kérjék a szent pápa közbenjárását a koronavírus-járvány befejeződéséért - olvasható a Magyar Kurír katolikus portálon.

Stanislaw Dziwisz, Szent II. János Pál pápa egykori titkára azt kéri, hogy a 2005-ben elhunyt egyházfő halálának időpontjában, 21 óra 37 perckor közös imádságban "újból gyűljünk össze körülötte", és "szálljon a magasba felajánló imádságunk!"

A portál idézi a bíborost: tizenöt évvel ezelőtt "Vatikánvárosban a Szent Péter téren, de a világ minden táján a templomokban és a kápolnákban, a városok terein és az útszéli kereszteknél emberek milliói virrasztottak".

"Utcáinkat és templomainkat imádkozó emberek halk suttogása töltötte be, akik ezekben a napokban együtt akartak lenni, és akik lélekben egyesülni akartak a haldokló pápával, hogy szeretetükkel elkísérjék, és így fejezzék ki köszönetüket élete és életszentsége ajándékáért".

Kitér arra: amikor most az üres Szent Péter térre néz, vagy az "üres templomokat és kihalt utcákat" látja, visszaemlékszik a pápa halálának pillanataira. "A világ most is leállt, ahogy tizenöt évvel ezelőtt is."

Stanislaw Dziwisz hozzáteszi: akkor az emberek úgy érezték, hogy árvák lettek, de tudták erősíteni egymást és vigaszt keresni Istenben. "Vajon ma képesek vagyunk-e - úgy, mint akkor - kitartani az egymás iránti kölcsönös szeretetben, közös fájdalmaink és vágyakozásaink közepette is? Vajon képesek vagyunk-e együtt keresni a reményt.? - teszi fel a kérdést a bíboros.

Szent II. János Pál pápa (született: Karol Józef Wojtyla) 1978 októberétől 2005. április 2-án bekövetkezett haláláig vezette a katolikus egyházat. Ő volt a 264. az egyházfők sorában.

Ferenc pápa avatta szentté 2014. április 27-én.

MTI