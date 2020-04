Hétfőtől újra a tanszüneti menetrend lesz érvényben a BKV-járatain

2020. április 2. 22:42

Április 6-ától, hétfőtől újra a tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.

A tanítási szünetben érvényes menetrend – amely mindössze tíz százalékkal marad el a máskor megszokott kapacitástól – a hajnali, kora reggeli, reggeli időszakban, valamint a délutáni csúcsidőben a csütörtökinél lényegesen sűrűbb járatindulást jelent – olvasható a közleményben.

A tanítási szünetben érvényes menetrendhez szükséges járművezetői beosztások elkészítésének időigényessége miatt pénteken még nem tudják életbe léptetni a változtatást – közölték -, de számos vonalon további sűrítéseket alkalmaznak már pénteken is.

A kora reggeli, reggeli órákban sűrűbben jár majd a 3-as, a 4-es és a 6-os villamos, a 3-as metrópótló busz, a 23-as buszcsalád járatai, az 5-ös, a 9-es, a 31-es, a 45-ös, a 66-os, a 85-ös, a 99-es, a 133E, a 159-es, a 196-os busz. A 104-es járat vonalán a rövidebb buszok helyett csuklós járművek közlekednek majd, ezzel segítve, hogy távolabb állhassanak egymástól az emberek.

A BKK azt írta, a szerdán életbe léptetett új menetrenddel és annak csütörtöki korrigálásával a BKK célja az volt, hogy a nemzetközi gyakorlatban is használatos, 30 százalékos telítettségi mutatót alkalmazhassák a járműveken a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében. Figyelembe véve azonban Karácsony Gergely főpolgármester kérését, továbbá azt is, hogy a legtöbb vonalon tapasztalt, átlagosan 20-30 százalékos telítettség is zsúfoltságérzetet keltett az utazóközönségben, a BKK a tanszüneti menetrend visszaállítása mellett döntött.

Kitértek arra is, hogy az új, szombati menetrenden alapuló közlekedési rend bevezetése óta eltelt két napban a BKK a legtöbb észrevételt a reggeli járatindulások gyakoriságával kapcsolatban kapta, és ezeket a reakciókat egyenként kivizsgálták.

A BKK továbbra is kéri az utazókat, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem utazásukat előzetesen vagy akár menetközben tervezzék meg a BKK Futár alkalmazással.

A közleményben idézték Varga Ivettet, a BKK vezérigazgatóját, aki megköszönte az utasok türelmét és visszajelzéseit, amelyek – mondta – nagy segítséget jelentettek menetrend korrigálása során.

Varga Ivett kiemelte: az utasszámokat továbbra is „kiemelt erővel” figyelik, hiszen a későbbiekben is biztosítani akarják, hogy az utasok tarthassák a megfelelő távolságot egymástól.

