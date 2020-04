Az internethálózatok megbirkóznak a megnőtt terheléssel

2020. április 3. 14:35

Egy csütörtökön közzétett elemzés szerint megalapozatlannak bizonyultak azok a félelmek, hogy az internethálózatok nem tudnak majd megbirkózni azzal megterheléssel, amelyet a koronavírus-járvány miatt otthon maradni kényszerült sok millió felhasználó okoz.

A hálózati eszközöket gyártó Nokia elemzői a Nokia által biztosított hálózatok adatait vizsgálták meg a március 23-tól kezdődő héten, közvetlenül az után, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására Európa- és Egyesült Államok-szerte szigorú korlátozásokat vezettek be.



A Techxplore.com portálon ismertetett elemzés szerint a jelzett időszakban jelentősen megnőtt a streamingforgalom és a videokonferenciák száma Európában és Amerikában is.



Amikor millióknak kellett otthon maradniuk, az internet forgalma azonnal 50 százalékkal ugrott meg. A Nokia Deepfield elemzőcsoportja szerint a csúcskereslet alatt is stabil volt a helyzet, és kezelhető a forgalomnövekedés.



Miközben az internetforgalom minden régióban magasba szökött, különösen attól, hogy a munkavállalók videokonferencia-applikációkra kapcsoltak, a hálózatok szemmel láthatóan jól tudták kezelni ezt a növekedést.



A hétköznapi online forgalom reggelenként gyorsult fel a lakhelyelhagyási korlátozások, az otthoni munkavégzés bevezetése után, de kevésbé ingadozott, mint az intézkedések bevezetése előtt. Eltűntek a munkából való hazatérés idején a délutáni forgalomkimaradások - mondta a jelentés szerzője, Craig Labovitz.



A Zoom videokonferencia-applikáció, amelyet a kapcsolattartásra a legtöbben használnak a munkavállalók, családok és barátok közül, néhány amerikai hálózaton 700 százalékos forgalomnövekedést ért el. A másik kiugró terület a videostreaming-szolgáltatásoknál jelentkezett. Az Európában március 24-én elindult Disney+ steraming szolgáltatás máris a videostreaming-forgalom 18 százalékát teszi ki a jelentés szerint.



Az elemzés arra is rámutatott, hogy miközben a nagy fizetős videoszolgáltatók, mint a Netflix, a YouTube vagy az Amazon Európában csökkentették streaming szolgáltatásuk minőségét, hogy a megnövekedett felhasználói igényt ki tudják elégíteni a sávszélesség-követelmények növelése nélkül, a Disney+ ebben nem követte őket.



A minőség visszafogása a jelentés szerint magyarázattal szolgálhat arra, hogy a net hétvégi használata miért mutatott csak csekély növekedést vagy stagnálást a legtöbb hálózat csúcsidejében.



Néhány európai piacon ugyanakkor a hétvégi forgalom 64 százalékkal ugrott meg a koronavírus-válság kitörése előtti, február 1-jei hétvégéhez képest - írták az elemzők.



MTI