Prágában eltávolították a helyéről Ivan Konyev szovjet marsall köztéri szobrát

2020. április 3. 17:01

Eltávolította a helyéről Ivan Konyev szovjet marsallnak, a Prágát a náci megszállás alól 1945 májusában felszabadító első ukrán front parancsnokának köztéri szobrát pénteken a cseh főváros illetékes kerületének polgármestere.

A Prága 6. kerületében, az Interbrigády nevű téren álló szobrot a délelőtt folyamán leszerelték a gránit talapzatáról, majd múzeumba szállították.



A prágai orosz nagykövetség azonnal éles nyilatkozatban ítélte el a marsall köztéri szobrának eltávolítását, amelyet az 1993-ban aláírt cseh-orosz barátsági szerződés megsértésének minősítette. A nagykövetség közölte a cseh külügyminisztériummal, hogy Moszkva válaszolni fog erre a szerinte provokatív akcióra.



Milos Zeman cseh államfő hivatala méltatlannak és elfogadhatatlannak minősítette, hogy Prága 6. kerületének polgármestere alattomos módon kihasználta a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzetet, és minden előzetes figyelmeztetés nélkül távolította el a szobrot.



Ondrej Kolár kalózpárti polgármester nyilatkozatában a bírálatokat elutasította, s azt mondta, hogy a szobor eltávolítása nincs összefüggésben a járvánnyal.



A cseh közéletben és a cseh-orosz kapcsolatokban is éles vitákat kiváltó emlékmű eltávolítását tavaly hagyta jóvá a kerület önkormányzata Ondrej Kolár polgármester javaslatára. A polgármesteri hivatal azt szeretné, ha a szobor máshová, lehetőleg a szovjet nagykövetség kertjébe kerülne. Az Interbrigády tér közepén a jövőben egy új, a második világháborúnak szentelt emlékművet tervez állítani a polgármesteri hivatal.



Ivan Konyev marsall a Vörös Hadsereg első ukrán frontjának parancsnoka volt, amelynek katonái 1945. május 9-én felszabadították Prágát a náci megszállás alól.



A prágai Konyev-szobrot korábban több ízben is vörös festékkel öntötték le, s az elkövetők legutóbb azt írták rá, hogy "vérengző", "sosem felejtünk", illetve az 1956, 1961 és az 1968-as évszámokat a korabeli magyarországi, berlini és csehszlovákiai eseményekre célozva. Ivan Konyev irányította ugyanis Magyarországon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését, s több cseh forrás szerint 1968-ban részt vett a Varsói Szerződés hadseregeinek augusztusi bevonulását előkészítő hírszerző akciókban.



Ivan Konyev marsall szobrát 1980. május 9-én állították fel a prágai, akkori nevén Dejvická téren. A rövid eredeti felirat arra emlékeztette a közvéleményt, hogy a marsall volt a Vörös Hadsereg Prágát felszabadító egységeinek főparancsnoka.



A prágai 6. kerület polgármesteri hivatala 2018 augusztusában, a Varsói Szerződés hadseregei csehszlovákiai bevonulásának 50. évfordulója alkalmával a régi tábla mellé egy újat is elhelyezett, amelyen a marsall 1956-os magyarországi, 1961-es berlini és 1968-as csehszlovákiai szerepére is emlékeztetnek.



A prágai szovjet nagykövetség, valamint a cseh történészek és a sajtó egy része is helytelenítették a kiegészítő táblát, mert szerintük a szobor Konyev 1945-ös szerepére emlékeztet, s nincs összefüggésben későbbi szerepvállalásaival.



Prága belvárosi polgármesteri hivatala, amelynek élén szintén kalózpárti politikus áll, tavaly tavasszal az óvárosi városháza tornyának a faláról is leszereltette azt az 1945-ben állított emléktáblát, amely szintén a szovjet hadsereg felszabadító szerepére emlékeztetett. Bár a tábla levételét annak restaurálásával indokolták, Zdenek Hrib kalózpárti főpolgármester a közelmúltban bejelentette, hogy már nem kerül vissza a helyére, hanem a fővárosi múzeumban helyezik el. Hrib szerint ez a tábla is pontatlan történelmi adatokat tartalmaz.

A Konyev-szobor körüli események éles vitákat váltottak ki a cseh-orosz kapcsolatokban is. Több prágai sajtóvélemény szerint egyebek között ez is az oka annak, hogy az orosz fél Szibériában akadályozza a cseheket abban, hogy megfelelő emlékműveket emelhessenek a csehszlovák légióknak, amelyek az első világháború idején komoly szerepet játszottak Csehszlovákia megalakulásában.



