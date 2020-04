Labdarúgó NB I - Kis csoportokban edz a listavezető Ferencváros

2020. április 3. 21:05

Az élvonalban címvédő és listavezető Ferencváros labdarúgócsapata kis csoportokban, hetente háromszor edz a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetben.

Franck Boli a Kaposvár ellen még a bajnokin - fradi.hu

Hajnal Tamás, a klub sportmenedzsere az M4 Sportnak pénteken elmondta, hogy hétfőnként, szerdánként és péntekenként gyakorolnak a népligeti edzőközpontban. Ilyenkor legfeljebb hat játékos van egyszerre a pályán, akik otthon öltöznek át, érkezéskor pedig megmérik a testhőmérsékletüket.



"Ezeken az ötven-hatvan perces edzéseken minden játékformát, gyakorlatot mellőzünk, amelyek során a játékosok közel kerülhetnének egymáshoz, tehát betartjuk az előírásokat" - nyilatkozta.



Hozzátette, ezek a gyakorlatok leginkább fizikai terhelést jelentenek, de próbálnak labdarúgás-specifikus feladatokat adni, vagyis a labda is jelen van a gyorsulások, lassulások, irányváltások során.



Az FTC keretében tíznél is több nemzet képviselteti magát, de Hajnal elmondása szerint egyetlen játékostól sem érkezett olyan ilyen jellegű kérés a járvány kitörése előtt, vagy azóta, hogy haza szeretne utazni.



"Számukra is természetes volt, hogy maradnak, és készenlétben várják, mit hoz a jövő" - szögezte le.



A korábbi 59-szeres válogatott futballista kifejtette: óriási kihívás számukra, hogy megtalálják a legjobb megoldást a jelenlegi körülmények között, hiszen mindenképpen meg akarnak felelni az egészségügyi előírásoknak.



"A legfontosabb, hogy minden kockázatot kizárjunk, és jó példát mutassunk. Ugyanakkor felelősséggel tartozunk a klub iránt is, ezért a játékosokat arra is felkészítjük, hogy ha folytatódik a bajnokság, akkor a lehető legjobb állapotban legyenek" - magyarázta.



Hajnal elmondta, sok magyar és külföldi sportvezetővel kommunikál, mindenhol elsődleges cél, hogy folytathassák a bajnokságot, ezt remélik a Ferencvárosnál is. Meglátása szerint ha mégsem engedné meg az egészségügyi helyzet a folytatást, akkor alaposan el kell gondolkozni, miként zárják le az idényt.



Hangsúlyozta, hogy az FTC kedvező helyzetben van, hiszen hárompontos előnnyel vezeti a tabellát, ráadásul két mérkőzéssel kevesebbet játszott, ezért igazából senki nem kérdőjelezhetné meg a bajnoki címét.



Az OTP Bank Ligában március 14-én rendeztek legutóbb mérkőzéseket, az idényből még nyolc forduló van hátra.



MTI