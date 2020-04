Koronavírus: Nem csökkent a halottak száma az utóbbi napban sem Olaszországban

2020. április 3. 22:11

Még mindig hétszáz felett van Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban naponta elhunytak száma, amely a járvány helyi megjelenése óta elérte a 14 681-t - közölte péntek esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. A diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt elenyésző mértékben csökkent az elmúlt napi 2477-hez képest 2339-re.

Az elmúlt egy nap a járvány következtében elhunytak száma 766 volt, a megelőző 760-hoz képest. Ezt megelőzően szerdán 727, kedden pedig 837 beteg halt meg.



A gyógyultak száma elérte a 19 758-t.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva az eddig azonosított fertőzöttek száma elérte a 119 827-t.



Emelkedett a naponta végzett vírustesztek száma: március 13-án naponta tízezret, most már mintegy napi negyvenezret végeznek, jelentős többségüket Lombardia és Veneto tartományban.



A márciusban bevezetett szigorú óvintézkedések, amelyeket a kormány egyenlőre április 13-ig hosszabbított meg, akár május közepéig is eltarthatnak - hangoztatta a polgári védelem vezetője. A jelenleg diagnosztizált több mint 85 ezer fertőzőtt hatvankét százaléka házi karanténban tartózkodik, az intenzív osztályokon több mint négyezer beteget kezelnek, de az utóbbi egy nap alatt az egész országban 15 beteget kellett intenzívre szállítani. Elhangzott, hogy az intenzív ellátásra szoruló betegek átlagosan tíz-tizenöt napot töltenek ezen a kórházi osztályon.

Eddig több mint 619 ezer vírustesztet végeztek: március 13-án még naponta tízezret, az utolsó két napban több mint negyvenezret naponta, többségüket Lombardiában és Veneto tartományban. Arra a kérdésre, hogy ha a növekvő tesztszámmal nem csökken jelentősen a diagnosztizált fertőzöttek száma, mi magyarázza az intenzíven kezeltek arányának visszaesését, a polgári védelem szakértői nem tudtak válaszolni. Elhangzott, hogy Olaszországban eddig valamivel több mint 4 millió minőségi szájmaszkot tudtak kiosztani, de ebből majdnem kivétel nélkül az egészségügyi dolgozók részesültek.

Angelo Borrelli a polgári védelem vezetője hangoztatta, hogy ő a mindennapos adatismertetést szájmaszk nélkül tartja, mivel megfelelő távolságtartással nincsen rá szükség - hangoztatta.

Hozzátette, hogy a márciusban bevezetett szigorú óvintézkedések, amelyeket a kormány egyenlőre április 13-ig hosszabbított meg, akár május közepéig is eltarthatnak.

A gócpont Lombardiában az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma a korábbi fokozatos csökkenés után 1455-re emelkedett.

Lombardia, Itálián belül - vectorstock.com

Csütörtökön 1292, szerdán 1565, kedden 1047 volt a számuk. Csökkent a halottak száma 351-re, miközben korábban 367 volt, a szerdán mért 394 és a keddi 381 után. A tartományban a halottak száma 8311-re emelkedett, a diagnosztizált fertőzötteké több mint 47 ezerre. A heteken át kritikus helyzetet átélő Bergamo városában ez volt az első nap, hogy a kórházból hazatérők száma magasabb volt az újonnan beutalt betegeknél.

Olaszországban 77-re emelkedett a járványban elhunyt orvosok száma.

MTI