Koronavírus - Szlovákiában nőtt a fertőzöttek száma

2020. április 4. 15:51

Szlovákiában újabb 21 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 471-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök szombaton, miután 300 új lélegeztetőgép megrendeléséről írt alá szerződést a Chirana vállalattal.

Szlovákiában az elmúlt héten az újonnan regisztrált fertőzöttek száma megközelítette a napi 30-as átlagot, csütörtökön 26, pénteken pedig 24 volt. A pénteki adatok nyilvánosságra hozatala óta újabb 1889 tesztet végeztek el, ami több mint ötszöröse a korábbi napi átlagnak. Szombaton délig összesen már 13 160 vírustesztet végeztek el, ezek közül 12 689 bizonyult negatívnak.

A SARS-CoV-2 vírus jelenlétével diagnosztizált szlovákiai lakosok legnagyobb hányada, mintegy harmada középkorú, 30 és 44 év közötti. Az összes fertőzött mintegy harmada a pozsonyi megyéből való. A fertőzöttek közül jelenleg 165-öt kezelnek kórházban, a kórnak egyelőre nincs hivatalosan elismert halálos áldozata, eddig öt beteg felgyógyulását erősítették meg.

A Chirana Medical gyártókapacitását megnégyszerezve, június végéig 300 új lélegeztetőgépet gyárt a szlovákiai kórházaknak - mondta Igor Matovic a szerződésaláírás után.

Marek Krajcí egészségügyi miniszter hozzátette: mivel további szerződéskötésekről is egyeztettek, az ország több mint ezer ilyen készülékkel rendelkezik majd. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy a jövő hét folyamán a jelenlegi 29-ről 100-ra növelik azoknak a helyeknek a számát, ahol mintákat vesznek a vírusfertőzés kimutatására.

Igor Matovic a központi válságstáb ülésén javasolta, hogy a húsvéti ünnepek idejére vezessenek be kijárási tilalmat Szlovákiában. Az indítványról vasárnap hoznak döntést. A kormányfő a szlovák közmédia egyik vitaműsorában szombaton megvédte azt a korábban ismertetett - széles körben bírált, részben a kormánykoalíción belülről is kritikával illetett - elképzelését, amely szerint az ország teljes "lekapcsolásával" (blackout), vagyis egy néhány hetes rendkívüli állapottal lehetne a leggyorsabban újraindítani a koronavírus miatt térdre kényszerülő szlovákiai gazdaságot. Ezt egyebek között azzal indokolta, hogy már így is leállt a gazdaság 30 százaléka, és egy vírushordozó átlagosan 1,6 másik személyt fertőz meg, amit csökkenteni kell. A kormányfő szerint bizonytalan, hogy a tanintézmények kényszerszünetének véget lehet-e vetni szeptemberben. A jelenlegi modell azt mutatja, hogy akár jövő ilyenkor is hasonló számú fertőzött lehet az országban, mint most - figyelmeztetett.

Hétfő reggel hét órától több, a koronavírus terjedésével kapcsolatos új intézkedés lép hatályba. Ezek egyike, hogy ezentúl minden, a határt átlépő személyt elkülönítenek arra az időre, amíg a vírustesztet elvégzik rajta, s ha az negatívnak is bizonyul, 14 napos házi karanténba kell vonulnia. Közben megegyezés született a kormány és a Szlovák Bankszövetség között arról is, hogy az összes személyi banki hitel törlesztőrészleteire 9 hónapos halasztást lehet kérni.

MTI