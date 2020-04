Átgondolatlan döntés a szombati menetrend

2020. április 4. 18:11

Karácsony Gergely főpolgármester részt sem vett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki igazgatósági ülésén, ahol megállapították, hogy a főváros hibát követett el a szombati menetrend bevezetésével. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint lusta és favágó megoldás volt a hét végi menetrend körültekintés nélküli ráhúzása a jelenlegire.

A BKK igazgatósága szerint hibát követett el a Karácsony Gergely vezette főváros a némileg bővített nyári menetrend április elseji bevezetésével – olvasható Wintermantel Zsoltnak, Újpest fideszes fővárosi képviselőjének tegnapi Facebook-bejegyzésében, amelyben a testület ülésének eredményeit ismertette. Szavai szerint Karácsony Gergely főpolgármester nem vett részt a rendkívüli ülésen, így nem tudott számot adni arról, hogy milyen adatok és megfontolások mentén döntött az április 1-jén bevezetett járatritkításról. Mint ismert, Karácsony a koronavírus miatti veszélyhelyzetben kapott felhatalmazással személyesen, a Fővárosi Közgyűlés nélkül is dönthetne fontos kérdésekben.

Továbbra is zsúfoltság tapasztalható számos budapesti járaton Fotó: Mirkó István

– Lusta, átgondolatlan döntés volt a szombati menetrendet bevezetni a tanszüneti helyett. Nem vették figyelembe, hogy az mit fog okozni az utasforgalomban – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója. Szavai szerint a szombati menetrend szerint meglehetősen ritkán járnak a kora reggeli járatok, amelyekkel most is sok ember járna dolgozni.

További példaként említette a Fővám téri Vásárcsarnok forgalmát kiszolgáló city trolit, amely nem véletlenül járt kizárólag hétvégén, mivel a piacra is jellemzően akkor járnak az emberek.

– Ezen a trolin mindig kevesen utaztak, de most teljesen üresen közlekedik, mivel semmi igény nincs rá hétköznap. Ugyanakkor a 195-ös busz, amely a 85 ezres XVII. kerületből megy a Bajcsy-Zsilinszky-kórházba, nem jár a szombati menetrend szerint. Ez azért is probléma, mert sok egészségügyi dolgozó is azzal jár be a munkahelyére. Tehát teljesen irracionális, favágó módon álltak ehhez a kérdéshez – fejtette ki Vitézy. Hozzátette: eleve nem volt helyénvaló a tömegközlekedési eszközök 10-20 százalékos kihasználtságára hivatkozva ritkítani a menetrendet, mivel a járvány idején pont az alacsony utasszám a kívánatos.

– Az emberek reakciója is magáért beszél, hiszen rég láttam ennyi kommentet Budapest tömegközlekedése ügyében. A Facebook-felhasználók ezrei írták, hogy elégedetlenek a menetrenddel és azzal, ahogy a főváros, valamint a BKK kezelte azt – fogalmazott. A vezérigazgató arra is kitért, hogy a BKK még nem válaszolt a hatpontos javaslatcsomagjára, amelyek többségét egyébként – köztük a tanszüneti menetrend visszaállítását – jövő hétfőtől bevezetik.

Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője csütörtökön arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony emberéletekkel játszik a menetrend ritkításával, mivel az a járatok és a megállók zsúfoltságát okozta. Fürjes Balázs, a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár pedig Twitter-üzenetében figyelmeztetett arra, hogy ilyen körülmények között felgyorsulhat a járvány terjedése.

