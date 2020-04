Koronavírus - Franciaországban 7500 fölé emelkedett a halottak száma

2020. április 4. 21:54

Franciaországban 7500 fölé emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma: az elmúlt 24 órában 411-en vesztették életüket kórházban a fertőzés miatt, míg az idősotthonokban a járvány kezdete óta legalább 2028-an haltak meg - közölte szombat esti sajtótájékoztatóján Jérome Salomon, a francia egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse. A súlyos betegek számának növekedése ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat.

Március 1. óta összesen 7560-an veszették életüket a Covid-19 betegség következtében Franciaországban.

Az idősotthonokban élő 700 ezer embert illetően csak csütörtökön kezdtek adatokat közölni a francia hatóságok, az elmúlt napokban emiatt az összesítések szerint jelentősen nőtt a járvány következtében elhunytak száma, jóllehet a súlyos betegek számának emelkedése a hét eleje óta már csökkenő tendenciát mutat.

A francia kórházak intenzív osztályain 6838 koronavírus-fertőzöttet láttak el szombaton, ami 176-tal több, mint péntek este. Az előző nap még 263-mal emelkedett a súlyos betegek száma.

Még soha annyi beteg nem volt intenzív osztályokon, mint ma este - hangsúlyozta a tárca járványügyi illetékese, hozzátéve, hogy a növekedés lassú csökkenést mutat, ami ugyanakkor jó hír.

A regisztrált betegek száma az előző napi 64 338-ról 68 605-re nőtt. Kórházban 28 143 fertőzöttet ápoltak, ami 711-gyel több, mint pénteken, és 1430-an gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 15 438-ra emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma.

Az illetékes szerint Franciaország most tart annak a szakasznak az elején, amikor a március 17-én életbe lépett karantén hatásait el lehet kezdeni elemezni. Ugyanakkor ismételten arra kért mindenkit, hogy továbbra is szigorúan tartsa be a kijárási korlátozásokat és az egészségügyi előírásokat.

MTI