Saját javára fordíthatja a koronavírus-járványt az agrárium

2020. április 4. 22:13

Nyertesként kerülhet ki a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetből a magyar mezőgazdaság. A rendkívüli helyzet számos hiányosságra rámutatott, azonban ha ezeket a fejlesztési feladatokat sikerül elvégezni, az agrárium megerősödhet. Ráadásul a külföldi munkaerő hiányában a nagy európai uniós agárországok versenyelőnye is eltűnőben van, ami újabb lehetőségeket nyithat meg a magyar termelés előtt.

Ha fegyelmezetten teszik most a dolgukat a mezőgazdaság különböző ágazatainak szereplői, az agrárium megerősödve kerülhet ki a jelenlegi helyzetből – vélekedett Nagy István, agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában.

A tárcavezető szerint a koronavírus okozta rendkívüli állapot számos fejlesztési feladatra rávilágított az ágazatban, a gazdálkodóknak a jövőbeli siker érdekében ezeket a beruházásokat a járvány lecsengését követően végre kell hajtaniuk. Ezek között említette például, hogy a csomagolóanyagok és a takarmányokat kiegészítő különböző vegyi anyagok esetében is meg kell próbálni önellátóvá válni, ma ugyanis ezek zöme külföldről érkezik.

Emellett az alapanyag-termelés helyzetét is át kell tekinteni: meg kell határozni, hogy hány kocatelepet kell létrehozni ahhoz, hogy ne kelljen külföldről malacot importálnia az ágazatnak. Ezt a folyamatot segítheti a következő hét éves európai uniós közös agrárpolitika is. A tárca az új ciklusra készülve tételesen felmérte, hogy hol milyen irányú beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az egyes ágazatokban előrelépést lehessen elérni. A miniszter a tavaszi munkálatokkal kapcsolatban jelezte: bár voltak kezdeti félelmek, a gazdák azonban bebizonyították, hogy a nehéz helyzet ellenére kitartanak és minden szükséges munkát elvégeznek. – Jókedvűen, bizakodva vetnek most a járvány idején, hogy majd arathassanak, amikor leküzdöttük ezt a vírust – fogalmazott.

Hasonló véleményen van Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő is. A politikus Facebook-oldalán megjelent bejegyzése szerint Magyarországot a mezőgazdaság fogja talpra állítani koronavírus-járvány után. A külső piacok fejlesztéséért koordinálásáért felelős miniszteri biztos közölte: Európában tombol a koronavírus-járvány, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban egyelőre feltartóztathatatlannak tűnik a betegség terjedése. A természet ugyanakkor járvány idején sem pihen. A nagy európai uniós agrárországokból ugyanakkor az elmúlt hetekben több százezer – egyes becslések szerint a 1,5 milliót is elérte – román vendégmunkás ment vagy menekült haza. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ki fogja elvégezni ezekben az országokban a mezőgazdasági munkát.

– Hirtelen eltűnt a nagy európai agrár országok versenyelőnye, és feljött a pályára a jó minőségű, prémium termékeket előállító magyar mezőgazdaság és élelmiszer feldolgozó ipar. Látván az európai helyzetet, a Magyarországon levő külföldi tulajdonú feldolgozók is kénytelenek lesznek magyar alapanyagból előállítani termékeiket, mert az anyaországból nem fognak tudni behozni – hívta fel a figyelmet a politikus.

A magyar mezőgazdaságban ugyanis a veszélyhelyzet ellenére sem állt meg az élet. Az almafák és gyümölcsfák virágoznak Szabolcsban, a burgonya már elvetve sok helyen, a magyar gazda, aki mindig a maga ura volt már földeken van és végzi az évszaknak megfelelő munkáját. A határ tele van dolgos magyar gazdákkal, akik bíznak abban, hogy jó évük lesz. A tehenészeti gazdaságok működnek, a baromfi ágazat jól teljesít, sertés hús bőven van az üzletekben, ahogyan a kertészetekben is folyik a munka. Alapanyagból tehát a következő hónapokban sem lesz hiány a hazai piacon.

Annyi biztos, hogy jó minőségű élelmiszerre a járvány idején is szükség lesz, hiszen az emberek fogyasztanak, a vásárlói igények kielégítéséhez pedig jól működő mezőgazdaság és feldolgozóipar kell. – Nálunk mindkettő adott, ráadásul a saját piacaink ellátásán túl jelentős mennyiséget tudunk exportálni – emelte ki Budai Gyula. Majd hozzátette: a magyar gazdák remek szakemberek, értik a természetet és szeretik a munkájukat. Ha az áruforgalom továbbra is zavartalan lesz, termékeik mind szélesebb körben eljuthatnak a külföldi fogyasztókhoz is.

