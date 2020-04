Az edző együtt tartaná a Ferencváros jégkorongcsapatát

2020. április 5. 20:11

Együtt tartaná a magyar bajnok Ferencváros jégkorongcsapatának keretét Fodor Szabolcs vezetőedző.

Az FTC-Telekom a koronavírus-járvány miatt idő előtt lezárult idényben - a párharcok állását és a szezon eredményeit szem előtt tartva - a Sport Club Csíkszeredával megosztva lett az Erste Liga győztese, egyben megszerezte a magyar bajnoki címet is.

"Nem tudunk mást tenni, olyan távra tervezünk előre, amilyenre a mostani lehetőségek szerint tudunk, és olyan feltételek szerint, amelyek jelenleg fennállnak körülöttünk. Nem titok, hogy rengeteg a kérdőjel a ligával kapcsolatban is, és még abban sem lehetünk biztosak, milyen csapatok és milyen feltételrendszerek között tudnak majd versenyezni, ha újra visszatér az élet a normális kerékvágásba" - fogalmazott a klub honlapján Fodor Szabolcs.

Leszögezte: a "győztes csapaton ne változtass!" elv jogosságát igazolta együttese idei teljesítménye, és ennek szellemében dolgoznak a továbbiakban.

"Szeretnénk együtt tartani ezúttal is a keret nyolcvan-kilencven százalékát, azért csak ennyit, mert ahogy tavaly, úgy idén is benne van a pakliban néhány változás - ez akár szakmailag, akár anyagi szempontok szerint is indokolt lehet" - fejtette ki. Hozzáfűzte: nagy jövés-menésre ezúttal sem számít.

"Tudjuk, hogy a magyar jégkorongban nehéz hosszú távú szerződéseket kötni, de mi most is az állandóságra törekszünk, próbáljuk a kialakult erős magot együtt tartani, és akár olyan nevekkel erősíteni, akiknek a stílusa beleillik a szakvezetés által elképzelt koncepcióba, és a segítségünkre lehet a céljaink elérésében" - nyilatkozta.

Hangsúlyozta, ahogy a Ferencváros, úgy a liga, valamint a szövetség képviselői is arra törekszenek, hogy minél hamarabb újraindulhasson a hokiélet, és folytatódjon a liga és a magyar klubjégkorong elmúlt években tapasztalható fejlődése.

MTI