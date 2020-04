Karácsony Gergely és a parkolás ingyenessé tétele

A főpolgármester nyilatkozatai a „rossz döntés”-től, a „tele van a hócipőm”-ön át, a bevezetésig. Összeállításunk

Karácsony Gergely, miután sokan keresték meg azzal a kéréssel, hogy tegye ingyenessé a parkolást Budapesten, először március 17-én beszélt erről az ügyről. A főpolgármester a következőket nyilatkozta: „nagyon sokan joggal vetették fel, hogy ha kevesebben használják a közösségi közlekedést, akkor tegyük ingyenessé a parkolást a városban. Ezt talán első ránézésre az is indokolttá teheti, hogy nem csak a közösségi közlekedést használók, de az autós közlekedést használók száma is csökkent, igaz nem olyan mértékben, mint azt sokan feltételezték.”

Hozzátette: „ezzel együtt is a kerületekkel közös állaspontot képviselve azt kell Önöknek mondanom, hogya parkolás ingyenessé tétele az sajnos éppen a járvánnyal szembeni védekezés szempontjából egy rossz döntés lenne a részünkről.

Ugyanis hiába van kevesebb autó az utakon, a parkolóhelyeken ugyanannyi autó van, sőt bizonyos helyeken talán még több is, mint amit megszoktunk, hiszen azok az emberek, akik otthon maradnak, azok használják a közterületet azokban a kerületekben, ahol élnek. Ennek megfelelően, ha ingyenessé tennénk a parkolást, akkor egy valódi káoszt alakítanánk ki. Nem lenne lehetőségünk arra, hogy csak rövidebb ideig használjuk a közterületeket a parkolás céljából és ezzel tulajdonképpen még az egészségügyi szolgáltatókat és a közterületfenntartókat is nehezítenénk a munkájukat azzal, hogy elfoglaljuk a parkolóhelyeket” – érvelt a főpolgármester.

Hozzátette: „azt a lehetőséget mérlegeljük, hogy az egészségügyben vagy pedig más, most különösen fontos közérdeket szolgáló szolgálatban dolgozóknak az ingyenes parkolását biztosítsuk. Ezzel kapcsolatban egyeztetünk a kerületekkel, és az elkövetkezendő napokban fogunk ezzel kapcsolatosan döntést hozni.” Hangsúlyozta: „a parkolás ingyenessége, az most nem segít a bajon, hanem inkább hozzájárul ahhoz.”

Karácsony Gergely akkor úgy fogalmazott: „nem tudjuk ingyenessé tenni a parkolást, mert ez csak bonyolítaná a dolgokat.”

2020. március 20.

Három nappal később az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt ismét a problémáról, bár itt sem magától hozta fel a kérdést, a műsorvezető kérdezett rá. Karácsony Gergely akkor azt nyilatkozta: „itt azzal tudunk mi, mint Fővárosi Önkormányzat segíteni, hogy a parkolási problémákat megpróbáljuk úgy kezelni, hogy ezeket alárendeljük a védekezésnek, és most a kerületekkel felmértük, hogy hány olyan munkavállalójuk van, akik adott esetben gépjárművel közlekednek a városban.

A teljes mértékben ingyenessé tett parkolást éppen azért nem szeretném meglépni,mert akkor elvesszük a lehetőséget azoktól is, azoknak a parkolási igényétől is, akik adott esetben életmentő tevékenységet végeznek a városban. De annak nagyon örülünk, hogy részben a mi tárgyalásainknak köszönhetően, egyre több olyan bevásárlóközpont van, ami megnyitotta ingyenes a parkolóházát Budapesten. Ezáltal tudjuk a plusz parkolóigényeket kialakítani. Sajnos Budapesten rendkívül kevés parkolóhely van és azt gondolom, hogy most különösen szükség van ezekre a plusz lehetőségekre” – fogalmazott.

2020. április 2.

Ezután eltelt szűk két hét és még mindig nem volt konkrét döntés az ügyben, az állampolgárok napról-napra dühösebbek lettek, hogy még kijárási korlátozás idején is fizetniük kell a parkolásért. Karácsony Gergely facebook oldalán is egyre több kommentben kifogásolták, hogy nem tette ingyenessé a parkolást. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jött elő újra a kérdés. A műsorvezető felhozta Bécs példáját, hogy ott is ingyenes lett a parkolás, de ezt Karácsony elhessegette azzal, hogy ott több a mélygarázs és nincs annyi felszíni parkolóhely. És inkább egyfajta mentegetőzésbe kezdett:

„Budapesten az a helyzet, hogy jellemzően a belvárosban van, most már nem csak a belvárosban, de jellemzően a belső részeken fizetőövezet, ahol nagyjából másfélszer, kétszer annyi ingyenes parkolásiengedély van kiadva, mint amennyi parkolóhely van. Tehát azáltal, hogy az emberek otthon vannak és az utakon azt látjuk, hogy kisebb a forgalom attól a parkolók még tele vannak. Pontosan azért, mert azok állnak ott, akik ott laknak.” Karácsony Gergely akkor úgy fogalmazott, szerinte „nagyjából annyi ellenzője van, mint támogatója ennek az ügynek, mert ha ingyenessé tennénk a parkolást, akkor az a nagyjából sok százezer ember, aki a parkolóövezetekben laknak, azoknak az élete pokollá válná másnap.”

A főpolgármester ezt követően „támadó állásba fordult” és a kormánypártot kezdte kritizálni, hogy a felelősséget lerázza magáról:„a válaszom az, hogy kicsit tele van a hócipőm azzal, hogy Fideszes polgármesterek azt kérik tőlem, hogy semmiképp ne szüntessük meg az ingyenes parkolást, mert káosz lesz és pokol, majd a frakcióvezetőjük bejelenti azt, hogy tegyem ingyenessé a parkolást. Az egyik nap azt mondja a Fidesz, hogy én egy diktátor vagyok, aki visszaél a hatalmával, majd pedig egy olyan döntést kérnek rajtam számon, amit egyébként a polgármesterek nem támogatnak, tehát csak akkor tudnám meghozni, ha diktátorként viselkednék”. (Itt nyíltan kimondja, hogy ha akarta volna, akkor ingyenessé teszi a parkolást – a szerk.) „Folyamatosan nézzük a telítettségi adatokat, és lehet egy olyan pont, amikor ez indokolttá válik és célzottan próbáljuk segíteni a védekezést két szempontból is. Egyrészt megállapodtunk egy csomó kereskedelmi pláza üzemeltetővel, hogy nyissák meg a parkolóházukat, ez sok ezer parkolóhely, több mint, ami egyébként szabadon elérhető a belvárosban. Az egészségügyben dolgozók számára az egész belvárosban ingyenessé tesszük a parkolást, ehhez nekünk meg kell kapnunk az adatokat, hogy ezeket a rendszámokat a rendszerben rögzítsük. Ez meg fog történni, és így fogjuk segíteni a védekezést. Ha elengedjük a gyeplőt, akkor az lesz, hogy minden parkolóhely el lesz foglalva és azoknak sem lesz parkolóhelye, akik adott esetben életet mentő munkát végeznek.”

2020. április 5.

A miniszterelnök bejelenti, hétfőtől ingyenes a közterületi parkolás.