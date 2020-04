Nagyot erősödött a forint

2020. április 6. 09:00

Komoly erősödéssel kezdte a hetet a forint az euróval szemben, de ez is csak arra volt elég, hogy eltávolodjon a 370-es szint fenyegetésétől. A magyar deviza továbbra is 365 körül jár, vagyis még mindig gyenge szinten van. A mai nap legfontosabb eseménye Orbán Viktor bejelentése lehet, a kormányfő a gazdaságvédelmi akciótervet ismertetheti.

Hétfő reggel 364 alatt egy hajszállal járt a forint az euróval szemben, ez 0,7%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Úgy tűnik, hogy a piac egyelőre kedvezően értékeli a kormány gazdasági mentőcsomagjának eddig megismert részleteit, várhatóan ma beszél majd Orbán Viktor miniszterelnök a további konkrétumokról, majd holnap az MNB is további lépéseket jelenthet be. Egyelőre ezekre várnak a befektetők, így a mai és holnapi bejelentések a forint árfolyamára is hatással lehetnek. A dollárral szemben 336,38-nál kezdi a napot a forint, míg az angol font 412,88 forintba kerül.

portfolio.hu