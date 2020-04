Idén nem lesz sorállás a gumicseréhez

2020. április 6. 09:51

Autóforgalom híján a szervizekbe betérők száma is drasztikusan csökkent. A márciusi havazás miatt is tolódik a szokásos abroncs csere időszak. Szinte csak sürgősségi javításokkal mennek autószerelőhöz az emberek, a tavaszi abroncscsere pedig nem ez a kategória - írja a Világgazdaság, emlékeztetve arra, hogy a csökkentett nyitvatartás ezt a szolgáltatást is érinti.

Pollák Péter az Abroncs Kereskedőház Kft. (AKH) vezérigazgató-helyettese a lapnak elmondta, az elmúlt hetek forgalmában 50-60 százalékos visszaesést tapasztaltak a szervízeknél az előző év azonos időszakához képest. Igaz, a kijárási korlátozás mellett a márciusi havazások is közrejátszottak az ilyenkor kezdődő és májusig tartó tavaszi gumicsere-időszak eltolódásába. A tapasztalatok szerint az emberek halasztják a műszaki vizsgákat is.

Világgazdaság