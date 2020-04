Önkénteseket várnak az egyetemi klinikák

2020. április 6. 13:03

Nyitottak az önkéntesek fogadására az orvostudományi egyetemek klinikáin, elkezdődött a toborzás, a Semmelweis Egyetemen már a segítők alkalmazása is - közölték a felsőoktatási intézmények.

A Szegedi Tudományegyetemen felmérik a veszélyhelyzetben a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban felmerülő feladatok ellátására vállalkozó önkéntesek létszámát. Az egyetemen dolgozó egészségügyi és nem egészségügyi végzettségű dolgozók - beleértve az igazgatásban foglalkoztatottakat is - az adott szervezeti egység vezetőjénél, a hallgatók online felületen jelentkezhetnek önkéntes segítőnek. Az igényeknek megfelelően a klinikai központ a kiválasztott egyetemi polgárokkal önkéntes segítői jogviszonyt létesít.

A Semmelweis Egyetem az elsők között szervezte meg az önkéntes segítők felvételét a mindenkori járványügyi helyzethez igazodva. Mind központi, mind az egyes klinikák szintjén folyamatosan zajlik oktatásuk, és a mindenkori helyzethez illeszkedően segítői alkalmazásuk.

A Debreceni Egyetemen is megkezdődött az önkéntes segítők bevonása a veszélyhelyzet kezelésével összefüggő munkákba - közölte az intézmény sajtóirodája. Első lépésként a hatodéves, szigorló orvostanhallgatókat toborozzák. Eddig 75 (61 magyar és 14 külföldi) hallgató regisztrált a belgyógyászat, a gyermekgyógyászat, a sebészet, a szülészet, a neurológia és a pszichiátria területén. Őket bevonják a napi munkába, és hamarosan megkezdődik a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos speciális képzésük is. Szükség esetén a debreceni sürgősségi klinikán is szolgálatot teljesítenek majd az önkéntesek.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában az ellátás biztosított. Amennyiben a későbbiekben a helyzet úgy kívánja, a Pécsi Tudományegyetem is kész önkéntesek fogadására, a szakmai szabályok maximális betartása mellett, szakági iránymutatás mentén - tudatta az intézmény.

MTI