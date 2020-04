Koronavírus - Ausztriában már enyhítenek a korlátozásokon

2020. április 6. 13:56

Húsvét után kinyithat az üzletek egy része, május elsejétől pedig a bevásárlóközpontok is – jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Ausztriában fokozatosan enyhíthetnek a korlátozásokon – jelentette be hétfőn az osztrák kancellár. Sebastian Kurz hétfői tájékoztatóján elmondta, a kisebb üzletek már április 14-én újranyithatnak, köztük a barkácsboltok és a kertészeti áruházak.

Az összes további üzlet és bevásárlóközpont május elsején nyithat ki, mag a szállodák és éttermek a legkorábban május közepén – csak lépésről lépésre lazítanak a szabályokon. A kancellár szerint nagyobb rendezvények megtartására június végéig nem lesz lehetőség, és a távoktatást is biztosan folytatják május közepéig, az iskolák működéséről újabb döntést majd csak április végén hoznak.

A távolságtartás és a maszkviselés szabályain egyelőre nem változtatnak. Ausztriában több mint tizenkétezer megerősített koronavírus megbetegedés van, és a járványban legalább 220-an vesztették életüket.

InfoStart