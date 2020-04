Jön vissza a forint

2020. április 6. 17:02

portfolio.hu

A dél és 1 óra közötti hirtelen forintesésből próbál feltápászkodni a magyar fizetőeszköz, jelenleg 364,7-nél jár az euróval, 337,8-nál a dollárral szemben a bankközi piacon. A többi régiós deviza továbbra is stabil, és feltehetően a befektetők a mai magyar bejelentések további kibontását is várják még, mert egyelőre saját gyorsértékelésünk szerint is elég sok még a kérdőjel.