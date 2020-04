Járványkezelésből megbukott Karácsony

2020. április 6. 22:31

A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat sorozatban követ el olyan hibákat, amelyek gyorsíthatják a koronavírus-járvány terjedését. Hiába kérte a Fidesz-frakció a főpolgármestert az ingyenes parkolás bevezetésére, azt Orbán Viktor miniszterelnök rendelte el végül, a szombati menetrend bevezetésével ritkultak és zsúfoltabbak lettek a járatok, és felelőtlenül kezelték annak a fővárosi idősotthonnak az esetét, amelyben megjelent a koronavírus.

Az emberéletnél nincs fontosabb, és a jelenlegi koronavírus-járványban az emberek épsége szempontjából nagy a tétje annak, hogy az autósok könnyen tudják-e használni a járműveiket, és ezzel csökkenteni tudják a tömegközlekedés utasforgalmát. A kevésbé zsúfolt járatokon az utasok nagyobb távolságot tarthatnak egymástól, ami a vírus terjedésének lassítása szempontjából is életbevágó – jelentette ki lapunknak Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a kormány által hétfőtől bevezetett ingyenes közterületi parkolás hatásaival kapcsolatban. Szavai szerint Karácsony Gergelynek főpolgármesterként hamarabb meg kellett volna hoznia ezt a döntést Budapesten, amire egyébként több alkalommal is kérte a Fidesz-frakció. Láng Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a parkolás elsősorban nem pénzbeszedési, hanem forgalomszabályozási eszköz, és ennek megfelelően kell azt kezelni. Arra is kitért, hogy a parkolási díjak egyébként is csak töredékét teszik ki egy városrész összköltségvetésének, a II. kerületben, amelyet korábban vezetett, ez a szám 5 százalékra rúg, ami a magasabbak közé tartozik. A lapunk által megkérdezett önkormányzatok közül a Ferencváros az egyik olyan kerület, ahol a büdzsé legnagyobb szegmense – 6,6 százaléka – származik a parkolásból, Terézvárosban pedig ennél kicsivel magasabb. Erzsébetvárosban azonban ez a szám csak nagyjából fél százalék, Zuglóban pedig Várnai László képviselő szerint gyakorlatilag nullszaldós. A peremkerületek többségében eddig sem volt fizetős parkolás.

Míg Karácsony a parkolás témájában nem hozta meg a szükséges döntést, addig a BKK menetrendjénél kifejezetten ártalmas, a vírus terjedését gyorsító intézkedést hagyott jóvá. Mint ismert, a járatok alacsony kihasználtságára hivatkozva április elsején bevezették a szombati menetrendet, vagyis jóval kevesebb tömegközlekedési eszköz járt, amelyeken így zsúfoltság alakult ki, és több megálló is tömve volt. A BKK igazgatósága is megállapította, hogy hibát követett el a főváros, és Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központot vezetője is átgondolatlan és favágó megoldásnak nevezte az intézkedést. A tanszüneti menetrendet csak tegnap állították vissza.

Abból is látszik, hogy a Karácsony-féle városvezetés nincs a helyzet magaslatán, hogy a fővárosi fenntartású, Pesti úti idősek otthona sokáig még a lakóik által látogatott illetékes sürgősségi kórház előtt is titkolta, hogy koronavírus-járvány tört ki az intézményben. Bár az első gyanús eset több mint másfél hete került kórházba – és az idős asszony meg is halt azóta a vírusfertőzésben – Karácsony csak múlt pénteken közölte, hogy az otthon 18 lakója betegedett meg Covid–19-ben. A főpolgármester közben Facebook-bejegyzésében tagadta, hogy az idős asszony koronavírus-fertőzésben halt volna meg.





