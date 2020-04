Koronavírus - A szejm megszavazta a levélszavazásról szóló törvényt

2020. április 6. 23:55

Megszavazta hétfő este a lengyel alsóház (szejm) azokat az előírásokat, amelyek szerint az idei elnökválasztást a koronavírus-járvány miatt levélszavazással bonyolítják le, az eredetileg május 10-re kiírt voksolást pedig a házelnök egy héttel későbbre halaszthatja el.

Az új előírások mellett a 460 fős, nagyrészt videokonferencia formájában ülésező szejmben a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) 230 képviselője szavazott igennel, 226 ellenzéki képviselő ellenezte a tervezetet. Tartózkodott a szavazástól a PiS frakciójához tartozó Egyetértés (Porozumienie) kispárt két tagja, két frakciótag ellenszavazatot adott le.

A levélben szavazás, valamint a május 10-ei választási időpont betartása miatt lemondott hétfő délelőtt Jaroslaw Gowin lengyel kormányfőhelyettes, tudomány- és felsőoktatásügyi miniszter, jelezve egyúttal: a PiS tervezetét ő nem, de az Egyetértés képviselőinek többsége támogatni fogja.

A kormánypárti tervezet eredeti változatának napirendre tűzését az alsóház végül hétfő délben nem hagyta jóvá, mivel ugyanannyian támogatták, ahányan ellenezték ezt. A PiS-frakció egy-egy tagja ugyanis tartózkodó, illetve ellenszavazatot adott le.

A PiS a nap folyamán egy másik, a járvány miatt a választási időpont egyhetes elhalasztását lehetővé tevő, valamint a levélben szavazást szintén elrendelő tervezetet nyújtott be. Az alsóházban ebben a változatban megszavazott előírások most az ellenzéki többségű szenátus elé kerülnek. A felsőháznak 30 napon belül kell döntenie róluk, így a májusi választás - amennyiben az államfő is jóváhagyja ezt - az új szabályok szerint lenne lebonyolítható.

A parlamenti vita során az ellenzéki képviselők a járványhelyzetre és a választók biztonságára hivatkozva a választások elhalasztását követelték. Többen úgy látták: a választásokig még hátramaradt időben lehetetlen technikailag előkészíteni a Lengyelországban eddig csak szűkkörűen alkalmazott levélbeli szavazást. Hivatkoztak arra is, hogy a lengyel jog szerint a szavazás előtt fél évvel nem lehet módosítani a választási rendszeren.

A PiS képviselői szerint viszont az új előírások nem a választási rendszeren, hanem csak a szavazás technikai lebonyolításán változtatnak, a módosítás pedig nem fogja befolyásolni a választási eredményt. Ráadásul a járványhelyzetben a levélben szavazás biztonságos az állampolgárok egészségére nézve, és lehetővé teszi a választójog széleskörű gyakorlását - hangsúlyozták a kormánypárti képviselők.

A PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski már a múlt héten rámutatott: a választás elhalasztása jelen körülmények között az alkotmányos előírások egyértelmű megsértését jelentené.

A lengyel közszolgálati televízióban hétfőn közölt felmérés szerint a lengyelek 58,5 százaléka biztonságosnak tartja a levélben szavazást a járvány idején, 41,5 százalék ellenkező véleményen volt. A válaszadók 57,5 százaléka jelezte, hogy részt vesz az így lebonyolítandó választáson.

A lengyel államfőt közvetlenül választják. Amennyiben az első fordulóban a győztes jelölt nem kapja meg a szavazatok több mint felét, két héttel később második fordulót tartanak, amelyben a két legsikeresebb jelölt mérkőzik meg egymással. Eddigi felmérések szerint Andrzej Duda jelenlegi elnök egyértelműen a szavazás fő esélyese.

MTI