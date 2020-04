Koronavírus - Szijjártó: a nemzeti válaszok működnek a legjobban

2020. április 7. 10:00

A koronavírus-járvány elleni küzdelemben a nemzeti válaszok működnek a legjobban, a brüsszeli koordináció háttérbe szorult - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés keddi ülésén.

A tárcavezető napirend előtti felszólalásában, a NATO és az EU külügyminisztereinek értekezleteiről beszámolva kiemelte: mindenki nemzeti alapon, a nemzeti specifikumoknak, érdekeknek megfelelően hozta meg a döntéseit, míg a brüsszeli koordináció minden területen háttérbe szorult, legyen szó a repatriálásról vagy az egészségügyi védőeszközök beszerzéséről.



Közölte: egész Európa - beleértve "az állandóan rendkívül kritikus és a demokrácia lényegéről sok esetben oktatni és leckéztetni is kész" Nyugat-Európát - Kínában áll sorba az egészségügyi védőfelszerelésekért. Ezért lehet, hogy a járvány után a keleti kapcsolatokra vonatkozó európai politikát is át kell gondolni - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a mostani parlamenti ülés élő cáfolata annak "a nemzetközi álhírgyárban folyamatosan megtermelt fake news-nak, amely szerint a magyar parlamentarizmust sutba vágtuk volna". A magyar parlament ülésezik a veszélyhelyzet alatt is - mutatott rá.



Szijjártó Péter a NATO-tagállamok külügyminiszteri tanácskozásáról elmondta: a szövetségnek kellő figyelmet kell fordítania a terrorizmus elleni küzdelemre, mert a terrorizmus az egyik legfőbb kiváltó oka az illegális migrációs folyamatoknak. Ha egy ellenőrizetlen, nagy létszámú migrációs hullám elindul, az nemcsak az eddig biztonsági és kulturális kockázatokat, hanem nagyon komoly egészségügyi kockázatokat is hordoz - vélekedett.



Kitért arra: az Afganisztánban állomásoztatott magyar katonák létszámának növelése előtt álltak, amikor az Egyesült Államok megállapodott a tálibokkal, így az afganisztáni csapatlétszám-emelésre nincs szükség, az oda szánt kontingenst más NATO-műveletekben használhatják fel, és erről a NATO-főtitkárral folytatnak konzultációt.



Megjegyezte: az Irakban ellátott NATO-feladatok kiszélesítését támogatják és készek a részvételre ebben.



A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Budapesten működik a NATO katonai egészségügyi központja, amely komoly szerepet vállal a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

A NATO egészségügyi központjának jelvénye - pannondoktor.hu



Közölte: egy úgynevezett reflexiós csoportot működtet a NATO, ennek feladata a felkészülés az új típusú kihívásokra és az abból fakadó változásokra, de több közép-európai és balkáni ország képviselője is jelezte, hogy földrajzilag egyenlőtlen elosztású a csoport, mert csak egy közép-európai szereplő van benne.

MTI