Orbán Viktor üzent Boris Johnsonnak

2020. április 7. 10:06

Mint ismert, hétfőn este érkezett a hír, Nagy-Britannia miniszterelnökét, Boris Johnsont az intenzíven ápolják. Johnson már korábban koronavírus-fertőzött lett, és még a pénteki hírek is arról szóltak, hogy jobban lett, ezután került az intenzívre.

Boris Johnson és Orbán Viktor - archív MTI/Botár Gergely

A magyar kormányfő a Facebookon kívánt jobbulást brit kollégájának.

Dear Boris,

We wish you all the best from Hungary, get well soon!

