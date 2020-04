Felvidék: A mese gyógyít és erősíti a lelket

2020. április 7. 12:13

Már lassan egy hónapja, hogy gyökeresen megváltozott a világunk. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések miatt elmaradnak a kulturális rendezvényeink. Nem járhatunk színházba, nem hallgathatunk fülünknek kedves koncertet és hangversenyeket. Ugyancsak nincs módunk nagyokat kacagni egy nívós szórakoztató műsoron.

Cserník Pál Szende egy korábbi ipolysági előadáson - Kép: Pásztor Péter/Felvidék.ma

Az előadóművészek korunk modern technikai vívmányait kihasználva az online térben mutatják be művészetüket. Láthatunk online színházi közvetítést, házi önkéntes karanténban lezajlott koncert részesei is lehettünk már. Ezáltal ebben az embertelen időszakban a lelkünket erősítő élményekhez juthatunk, hiszen a mindennapi léthez, főleg ily cudar időszakban mindezek is nélkülözhetetlenek.

E technikai fortélynak köszönhetően szólítja meg közönségét a magyarországi Honton élő Cserník Pál Szende székely mesemondó is. A Székelyföldről az anyaországba költözött mesemondó nem ismeretlen a felvidéki magyar közösségek előtt sem. Főleg az Ipoly menti települések visszatérő vendége, gyermekek és felnőttek kedves mesélője.

Ám az anyaország mellett az elmúlt években megfordult többek között az ausztráliai magyarok közösségében, valamint az Amerikai Egyesült Államok magyarjai között is mondta meséit. A Magyarság Házában is rendszeresen tart meseelőadásokat különleges bábjátékával.

Ízes szavajárásával a bennünk élő meselelket simogatja.

„Székely mesemondóként jártam az országot, világot, hogy mesemagot ültessek az emberek lelkébe. Most itthonról indulok virtuális meseturnéra, így élőben mesélek kicsiknek és nagyoknak egy jóízűt, hogy teljen meg a lélek újra mesékkel!”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Cserník Pál Szende.





Gyakran felnőtteket is bevon az előadásba - Kép: Pásztor Péter/Felvidék.ma

Mint hozzátette: a járvány miatt elsőként a rendezvényeket függesztették fel, emiatt bizonytalan időre munka nélkül maradt, így gyorsan ki kellett találnia valamit.

S mivel szükség is van jó szóra, meseszóra, gondoltam, jól jöhet az embereknek a rendszeres mesehallgatás. A mese gyógyír a léleknek! – vallja a mesemondó.

Így március közepén saját közösségi oldalán kezdte el a mesemondást. Az első időszakban Sütő András meséi hangzottak el a tolmácsolásában. Hiszen Róka Marci és Lúd-Milla türelmes együttélésének a példája; a szüntelen veszélyben is bátorságot hirdető Tapsifületlen bűbájos története; nem kevésbé a Gyalogfáconok furfangos, minden veszélyt kijátszó észjárása mind-mind példát és továbbgondolási lehetőséget szolgáltat az eljövendő nemzedék számára – emelte ki.

Ezt követően erdélyi meséket mondott, most pedig a Meselélek című könyvéből idéz.

Az elmúlt hetekben napi szinten bejelentkezett élő közvetítéssel. Sokszor mondókákkal, találós kérdésekkel színesíti a bejelentkezést, mindezt a honti kis parasztház helyiségeiből.

Mint elmondta: „Nekem is gyógyír a mesélés, mert nem érzem haszontalannak magamat. Adományként támogatást is fogadok a mesekalapba, aki tud, segít nekem is.”

Sokan hallgatják napi szinten, sőt előre kérdezik, melyik napon milyen mese hangzik el. Kedvelt lett a mese ilyen módozatban is.

„A visszajelzések számomra is gyógyírt jelentenek, sok levelet kapok, a köszönet és hála kifejezésével, azt írják, hogy lelket gyógyító erőt merítenek a meséimből. Lélekerősítő és ízes mesékkel folytatom továbbra is” – üzent olvasóinknak.

Cserník Pál Szende meséit az alábbi közösségi oldalán hallgathatják meg élőben, s a korábbi bejelentkezéseket is visszanézhetik ugyanott.

Pásztor Péter

