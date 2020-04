Erősödött a forint a jegybanki bejelentésekre

2020. április 7. 14:50

Kedvezően fogadta a piac a jegybank keddi bejelentéseit, és erősödni kezdett a forint a főbb devizákkal szemben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa 95 bázisponttal 1,85 százalékra emelte az O/N fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel kamatát kedden, és további intézkedéseket jelentett be, hogy segítse a gazdaság védelmét és újraindítását.



A jegybanki alapkamat nem változott, 0,90 százalék maradt, ahogy nem változott az O/N jegybanki betét kamata sem, mínusz 0,05 százalék maradt.



Az eurót 359,24 forinton jegyezték az MNB bejelentését megelőzően, röviddel 14 óra óra előtt. Harminc perccel később, 14.30-kor a forint 357,79-re erősödött az euróval szemben.



Hasonlóan alakult a forint jegyzése a frankkal és a dollárral szemben.



A frank 339,58 forintról 337,91 forintra, a dollár pedig 330,25 forintról 327,80 forintra gyengült.

MTI