Századvég: vannak fegyvereink a koronavírus ellen és van elég muníciónk

2020. április 7. 16:37

Vannak fegyvereink a koronavírus ellen és van elég muníciónk, Magyarország felkészült a csatára - állítja Maurer Szemere, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. egészségügyi üzletágvezetője a koronavírusról készített, és az MTI-hez kedden eljuttatott elemzésében.

Maurer Szemere - 888.hu

A szakértő szerint Magyarország három területen is különleges helyzetben van a járvány túléléséhez szükséges eszközöket tekintve: az egyik az egészségügyi ellátórendszer megszervezése, a második az ország vakcina- és gyógyszerfejlesztési kapacitása, a harmadik pedig a cselekvőképes kormány. Maurer Szemere szerint a koronavírus-pandémia okafogyottá tett számos, a magyar egészségügyi ellátórendszert érintő kritikát. Mint írta, a százezer lakosra jutó kórházi ágyak száma Magyarországon 702, ezzel pedig a negyedik legmagasabb az Európai Unióban, ráadásul a fővárosi és regionális járványkórházak kijelölése mellett megkezdődött az új mobil járványkórház építése is Kiskunhalason.

A szakértő szerint "az ágyszám-optimalizálás korábbi bezzegországai egycsapásra rossz példává váltak, és már nincs vita arról, hogy a biztonságos mennyiségű férőhelyet fenntartó Magyarországot érte kedvezőbb helyzetben a pandémia". A lélegeztetőgépekkel kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy Magyarországon 2560 lélegeztetőgép volt a járvány kirobbanásakor, ám még márciusban több száz új berendezés szállítására szerződtek le kínai szállítókkal, és ezek közül az első 86 már március 24-én megérkezett Budapestre. Mint írta, a nemzetközi klinikai tapasztalatok alapján ennyi lélegeztetőgépre 50-55 ezer (egyidejűleg ellátásra szoruló) fertőzött esetén van szükség, azonban további több száz berendezés érkezik még az előttünk álló hetekben. A kormány döntése értelmében korlátlanul rendelkezésre állnak a pénzügyi források a járvány elleni védekezéshez - tette hozzá.

A szakértő szerint Magyarország erőssége a vakcina- és gyógyszerfejlesztési kapacitása is. Megjegyezte: 1954 óta minden újszülött megkapja a TBC elleni védőoltást, és ha további vizsgálatok is megerősítik, hogy a széles körű BCG-átoltottság esetén lassabb a Covid-19 járvány terjedése, akkor Magyarország a világ legkedvezőbb helyzetben lévő országai között lehet. Maurer Szemere írt arról is, hogy a vakcina- és gyógyszerkutatások, valamint a gyártás területén Magyarország egyenrangú félként vesz részt a világszinten zajló erőfeszítésekben, március közepén a felsőoktatásban és a gyógyszeriparban dolgozó kutatók részvételével konzorcium jött létre a koronavírus ellen hatékony gyógyszer kifejlesztésére, miközben az Alkaloida is felkészült a súlyos betegeknél várakozások szerint eredményesen használható gyógyszer tömeggyártására.

A szakértő kitért a cselekvő kormányra is, mint erősségre, és megemlítette a járvány terjedésének csökkentését célzó kormányzati intézkedéseket, mint a külföldi utazásokra vonatkozó szigorú szabályok bevezetése, rendezvények betiltása, vendéglátóhelyek bezárása, köz- és felsőoktatás átállítása a digitális munkarendre, karanténszabályok bevezetése, illetve a lakosság bevonására példaként az első magyarországi beteg felfedezése előtt elinduló hivatalos, folyamatosan frissülő tájékoztató oldalt is. Mint írta, a védekezésért felelős operatív törzs nálunk már január végén megalakult, csaknem egy hónappal a lombardiai fertőzések számának megugrása előtt, "ma pedig az alkotmány keretei között, törvényi felhatalmazással biztosított a kormány a gyors és széles körű döntéshozatala a járványidőszak végéig, a működőképesség szempontjából stratégiailag fontos pontokon pedig elérhető a honvédség segítsége is". Példaértékűnek nevezte a gazdasági szereplők, cégek rugalmasságát és együttműködését is.

A szakértő szerint mindennek megvalósulásában nagy szerepe volt a Magyarországra jellemző politikai stabilitásnak, és az erőfeszítések eredményeként az elmúlt napokban több szakember "a járványgörbe ellaposodásáról" beszélt. Maurer Szemeres úgy véli, az intézkedésekkel Magyarország "máris megelőzött sok ezer fertőzést, elkerült ezernyi kórházi ápoltat, megmentett több száz emberéletet, és gyors lépések sorával számos fronton nemcsak sikerrel állt ellen a járványnak, hanem lépéselőnybe is került".

MTI