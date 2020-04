Felvidék: kijárási tilalom hétfő éjfélig

2020. április 7. 20:02

A koronavírus-járvány miatt ma éjféltől hétfő éjfélig kijárási és gyülekezési tilalmat rendeltek el. A megszegésért akár 1650 eurós büntetés járhat. Az intézkedéseket kormánypárti és ellenzéki politikusok is bírálták - írja a pozsonyi ujszo.com.

A Felvidéken újabb 47 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 581-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban. Éjféltől pedig életbe léptetik a részleges kijárási tilalom és az utazási korlátozás - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök Pozsonyban kedden.

Igor Matovic - ujszo.com

A koronavírus terjedésével összefüggésben kedd éjféltől hatályba lép a szlovák kormány legújabb intézkedéscsomagja, amely alapján utazási korlátozásokat és részleges kijárási tilalmat vezetnek be április 13-ig, illetve a schengeni belső határokon április 17-ig visszaállítják a határellenőrzést is. Az utazási korlátozás alapja, hogy a lakosoknak nem szabad elhagyniuk annak a járásnak a határait, amelyben lakhelyük van. A részleges kijárási tilalom pedig nem vonatkozik a munkába járásra, a bevásárlásra, az orvoslátogatásra, a természetjárásra, illetve néhány más kivételre. Az adott időszakra korlátozzák a szabad gyülekezéshez való jogot is, azzal csak az egy háztartásban élő személyek élhetnek.

Szlovákiában az újonnan diagnosztizált fertőzöttek számának növekedése ezen a héten gyorsult, míg a múlt héten a 30-as napi átlagot közelítette, most már a napi ötven felé tart, hétfőn 49 volt. Azon a napon az újonnan regisztrált fertőzöttek mintegy kétharmada, kedden pedig több mint fele olyan külföldről egyénileg hazatérő turista volt, akit a hazatérők számára bevezetett karantén előtti vírustesztelésen szűrtek ki.

Szlovákiában folyamatosan emelkedik a naponta elvégzett vírustesztek száma, az előző napi adatok óta 1448 új tesztet végeztek, ami közel ötszöröse a múlt heti napi átlagnak. Hétfő reggeltől minden külföldről hazaérkezőt tesztelnek, kedden délig összesen már 17 639 vírustesztet végeztek, ezek közül 17 058 bizonyult negatívnak.

A szlovák egészségügyi minisztérium kedden közzétett adatai szerint a gyógyultnak nyilvánított személyek száma további öttel emelkedett, s így elérte a tizenhármat. A SARS-CoV-2 vírus jelenlétével diagnosztizált szlovákiai lakosok mintegy harmada középkorú, 30 és 44 év közötti, ezek mintegy harmada a pozsonyi megyében él. Az összes fertőzött nagyobb hányada, mintegy három ötöde férfi. Jelenleg 176 személyt kezelnek kórházban, közülük hármat intenzív osztályon, a kórnak egyelőre két megerősített halálos áldozata van.

portfolio.hu, ujszo.com