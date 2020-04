Törökországban rekordmértékben, csaknem négyezerrel nőtt az igazolt fertőzöttek száma

2020. április 7. 21:07

Törökországban kedden rekordmértékben, egy nap alatt 3892-vel nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, amely így a járvány helyi megjelenés óta 34 109-re emelkedett - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján közölt adatokból.

Az újonnan igazolt koronavírusos esetek száma szombattól hétfőig napi 3000 és 3150 között viszonylagos stabilitást mutatott, most azonban először négyezer közelébe ugrott.



Fahrettin Koca ismertette, hogy az elmúlt 24 órában a fertőzés okozta halálesetek száma 76-tal 725-re emelkedett. A napi elhalálozások száma már április 1. óta 63 és 79 között mozog.



A török tárcavezető mikroblogján arról is tájékoztatást adott, hogy a fertőzöttek közül jelenleg 1474-en szorulnak intenzív ellátásra, 59-cel többen, mint hétfőn, és 987 beteg van lélegeztetőgépre kapcsolva, ami pedig 21-el haladja meg az előző napi értéket. Az utóbbi adat tekintetében a napokban egyértelmű lassulás tapasztalható. Koca ugyanakkor rámutatott: a gyógyultak száma is egyre nő, az utóbbi 24 órában például 256-tal 1582-re.

Az ankarai parlament kedd este kezdi meg a vitát arról a törvénytervezetről, amelynek értelmében az ország 90 ezer rabot szándékozik kiengedni a börtönökből a járvány miatt. A javaslatot a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP), és parlamenti szövetségese, a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) készítette elő.



Az AKP parlamenti frakcióvezető-helyettese, Cahit Özkan múlt heti ismertetője szerint a jogszabály-tervezet nem vonatkozik azokra, akiket terrorizmussal kapcsolatban, valamint nemi erkölcs elleni, és kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűntettekért, továbbá szándékos emberölésért, illetve nő elleni erőszakért ítéltek el. Az érintettek mintegy fele, nagyjából 45 ezer ember házi őrizetbe kerülne, köztük a 65 év felettiek, valamint azok a nők, akiknek hat évnél fiatalabb gyerekük van, és azok a betegek is, akik orvosilag igazoltan nem tudnának gondoskodni magukról.



A javaslat tehát nem terjed ki azon emberek tízezreire - köztük katonákra, rendőrökre, bírákra, ügyészekre, orvosokra, tanárokra, üzletemberekre és újságírókra -, akiket a 2016. júliusi puccskísérletet követő megtorlás jegyében zártak börtönbe, valamint azokra az ellenzéki politikusokra sem, akiket a kurd kisebbség függetlenségéért küzdő délkelet-törökországi terroristákkal ápolt állítólagos kapcsolataik miatt helyeztek rács mögé. A 2016-os hatalomátvételi incidensért az ankarai vezetés az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muszlim hitszónok nemzetközi mozgalmát tette felelőssé, amelyet ugyancsak fegyveres terrorszervezetnek nyilvánított. A tisztogatások nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtották, hanem a gülenista hálózat feltételezett tagjait és támogatóit is, ami miatt a török kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte.



Törökország börtöneiben körülbelül 300 ezer elítéltet tartanak fogva. Felügyeletükért és ellátásukért további 150 ezer büntetés-végrehajtási alkalmazott felel.



Az AKP-nak 295 képviselője van a 600 fős törvényhozásban, a többséget az MHP-val biztosítja, amely 49 mandátummal rendelkezik.



Törökországban péntek éjféltől lezárták a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb várost és a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak települést. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, kijárási korlátozás vonatkozik a 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre, illetve legújabban azokra a 20 éven aluliakra is, akik nem dolgoznak. Szombattól kötelező a védőmaszk használata minden forgalmasabb nyilvános helyen, beleértve az élelmiszerboltokat is.



A kis-ázsiai országban már korábban leállították a nemzetközi repülőjáratokat, a belföldiek túlnyomó részét, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közti utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. Zárva tartanak az iskolák és a szórakozóhelyek, illetve megtiltották a mecsetekben a tömeges imákat is.



