Muskó Péter váltja Aranyosi Pétert a férfi asztalitenisz-válogatott élén

2020. április 7. 21:11

Öt év után távozik posztjáról Aranyosi Péter, a magyar férfi asztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya, a helyét Muskó Péter veszi át.

Muskó Péter - moatsz.hu

A magyar szövetség keddi hírleve emlékeztet arra, hogy Aranyosi Péter 2015-ben vette át a csapat irányítását, és - Majoros Bencével, Szudi Ádámmal, Ecseki Nándorral, valamint Lakatos Tamással - sikerült leraknia egy fiatal, biztató jövő előtt álló gárda alapjait.

Aranyosi Péter - moatsz.hu

Az egészségi okok miatt távozó szakember feladatait Muskó Péter veszi át: a korábbi válogatott játékos - aki nyert országos bajnokságot és Top 12-versenyt is - trénerként is szerzett már tapasztalatot a nemzeti csapatnál, miután az utóbbi években Bátorfi Zoltán segítője volt a női válogatottnál.



Muskó Péter munkáját a következő hónapokban csapatmenedzserként Zwickl Dániel fogja segíteni. A korábbi olimpikon főállásban a Nemzetközi Teqball Szövetség sportoperációs menedzsereként dolgozik, és ezt a munkáját ugyanilyen formában folytatja is, így az asztalitenisz-válogatottal kapcsolatos feladatait a szabadidejében látja el, egyelőre ideiglenes jelleggel, június 30-ig.



A Magyar Asztalitenisz Szövetség jelezte: más szerepben ugyan, de továbbra is számít Aranyosi Péter szakértelmére.



MTI