Koronvírus - Az amerikai elnök az Egészségügyi Világszervezetet bírálja

2020. április 7. 22:21

Élesen bírálta az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) kedden egy Twitter-üzenetben Donald Trump amerikai elnök.

Trump szerint a világjárványt a WHO "robbantotta be valójában".



Az elnök úgy fogalmazott: az ENSZ szakosított szervezetét "nagyrészt" az Egyesült Államok finanszírozza, de az mégis "nagyon Kína-központú". A koronavírus-járvány kirobbanásakor a WHO azt tanácsolta az Egyesült Államoknak, hogy maradjon nyitott Kína felé. "Vajon miért adott nekünk a WHO ilyen elhibázott ajánlást?" - kérdezte a mikroblogban Trump. Az amerikai elnök már januárban felfüggesztette a légi közlekedést a két ország között.



Az Egyesült Államok korábban többször is szemrehányást tett Kínának azért, hogy nem tájékoztatott már decemberben a járvány kitöréséről, és később azzal is megvádolta Pekinget, hogy nem adott teljes körű információkat a járványról.



Kína washingtoni nagykövete a The New York Times című napilap vasárnapi számában véleménycikket írt, s ebben emlékeztetett, hogy korábban "kellemetlen beszélgetések" voltak a két ország között a járvány ügyében.



De ma már kölcsönös a szolidaritás és az együttműködés - értékelte a nagykövet.



MTI