Ifj. Lomnici Zoltán: külső támadás érte a forintot

2020. április 7. 22:25

A feltárt jelek azt mutatják, hogy külső támadás okozta a forint gyengülését - jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Erre a külső támadásra utal az is, hogy az MNB korrekciós beavatkozásként kamatemelést hajtott végre, ami végül hozzájárult a magyar fizetőeszköz erősödéséhez - közölte az alkotmányjogász.



Ne feledkezzünk meg arról, hogy Soros György 1992-ben a brit fonttal szemben, 1997-ben a maláj, a thai és a dél-koreai fizetőeszközzel szemben, 2008-ban pedig az OTP részvényeivel kapcsolatban spekulációs támadást hajtott végre - mondta.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a forint gyengülése annál inkább nem indokolt, mert az elmúlt időszakban évi 5 százalék körüli növekedés mellett példaértékű pályán mozgott a magyar gazdaság.



Az emelkedő konjunktúrát nem csak a járvány, hanem a külső támadások is meg tudják törni - figyelmeztetett.



Éppen ezért az ilyen esetekben vizsgálatot indíthat az Alkotmányvédelmi Hivatal, illetve a Büntető törvénykönyv is szankcionálja a tiltott piaci befolyásolást - mondta a Századvég jogi szakértője.



MTI