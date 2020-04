Tízezer fölött a halottak száma Franciaországban, lassult, de még nem tetőzött a járvány

2020. április 8. 00:02

Franciaországban 10 ezer fölé emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma: az elmúlt 24 órában kórházban 597-en vesztették életüket - közölte kedd esti sajtótájékoztatóján Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse. Jelezte, hogy jóllehet fokozatosan csökken a kórházba kerülők számának növekedési üteme, a járvány még nem tetőzött.

Március 1. óta 7091-en haltak meg kórházban, míg az idősotthonokban 3237 áldozatott szedett a járvány, így kedd este 10 328 volt a halottak száma.



Az idősotthonokból nem napi összesítésben, hanem visszamenőlegesen érkeznek az adatok, ezért a halottak számának ottani nagyon jelentős, 820-as növekedése hétfőről keddre nem a valós idejű emelkedést mutatja.



A kórházi intenzív osztályokon azonban már csak 59-cel nőtt az új betegek száma, ami a legalacsonyabb szám a kijárási korlátozások március 17-i életbe lépése óta. Hétfőn 94-gyel, vasárnap még 140-gyel nőtt az intenzív osztályokon ellátott betegek száma.



A regisztrált betegek száma az előző napi 74 390-ról 78 167-re nőtt. Kórházban 30 027 fertőzöttet ápoltak, ami 305-tel több, mint hétfőn, közülük 7131-en vannak intenzív osztályokon, de 2087-en gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 19 337 emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma.



A halottak számának növekedési ütemében hétvégén megfigyelt visszaesés egyelőre nem bizonyult tartósnak, jóllehet az új megbetegedések száma lassult, s így a kórházak valamelyest fellégezhettek, még akkor is, ha a túlterheltség egyelőre nem csökkent: a járvány kezdetén 5 ezer intenzív ággyal rendelkező francia egészségügyben jelenleg több mint 7 ezer súlyos beteget látnak el.



"Még nem vagyunk a járványgörbe csúcspontján, hiszen estéről estére több beteg van kórházban, és az intenzív osztályokon is még nő a betegek száma. Franciaországban soha nem látott szintet értünk el, a görbe még nem lefele ível, de már lassul kicsit" - fogalmazott a járványügyi illetékes.



Edouard Philippe miniszterelnök kedd délután a nemzetgyűlésben az azonnali kérdések órájában megerősítette, hogy a kijárási korlátozások enyhítése egyelőre nincs napirendben.



"Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon nehéz sok franciának elviselnie (a karantént), de elengedhetetlen, ha nem akarjuk magunkat egy olyan helyzetben találni, amely rosszabb lenne, mint a mostani" - mondta a kormányfő.



A francia kórházakban eközben megkezdődött egy klinikai kísérlet a Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel a súlyos állapotban lévő fertőzöttek kezelésére. A már felépült páciensektől - a beleegyezésükkel - vért vesznek, elkülönítve a vérplazmát, amelyet azután megvizsgálnak az esetleges méreganyagok vagy vírusok kiszűrése érdekében. A megfelelőnek ítélt vérplazmát ezután a Covid-19 betegségben szenvedők, valamint a magas kockázati csoportba tartozók kapják meg.



Az egészségügyi maszkok importálása is folytatódott, az egészségügyi tárca szerint eddig 1,6 milliárd maszk érkezett meg a világ minden tájáról, és jóllehet ezeket elsődlegesen a fertőzötteknek és az egészségügyi dolgozóknak tartja fenn a kormányzat, a tárca jelezte: megfontolják, hogy kötelezővé tegyék-e a kijárási korlátozások feloldásakor a teljes lakosságnak a maszkviselést. Az egészségügyi szakszervezetek szerint viszont minden második egészségügyi dolgozónak még mindig nem jut elég maszk.



Muriel Pénicaud munkaügyi miniszter kedd este közben arról tájékoztatott a szenátusban, hogy a koronavírus-járvány miatt nehézségekbe került francia vállalatok eddig 5,8 millió, részleges kényszerszabadságra küldött munkavállalóik számára kérvényeztek állami jövedelem-kiegészítést. A tárcavezető szerint a várhatóan három hónapos időszakra 19,6 milliárd euróval számol a kormány.

A karantén első két hetében mintegy 337 ezer francia vállalkozás csökkentette a termelését illetve a tevékenységét, s emiatt a munkavállalóit teljes vagy részleges kényszerszabadságra küldte, a harmadik hétre 544 ezerre emelkedett ez a szám.



"Az egyetlen ország vagyunk, ahol ilyen sokan kapnak állami jövedelem-kiegészítést" - hangsúlyozta a miniszter.



A rendkívüli munkanélküli segéllyel a kormány a munkavállalóknak a fizetésük bruttó 70, nettó 84 százalékát szavatolja. A segély összegét teljes egészében átvállalja az állam a minimálbér 4,5-szöröséig, az ezen felüli részt a munkáltatók kifizetik a munkavállalóknak. Franciaországban a 35 órás munkahétnek megfelelő havi minimálbér jelenleg bruttó 1539 euró (560 ezer forint).

