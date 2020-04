Downing Street: tovább javult Boris Johnson állapota

2020. április 9. 18:58

Tovább javult az új koronavírus okozta betegség miatt intenzív osztályon kezelt Boris Johnson brit miniszterelnök állapota - közölte csütörtök délután a londoni kormányfői hivatal.

A Downing Street szóvivőjének rövid nyilatkozata szerint Johnson jól töltötte az éjszakát, állapota az intenzív kezelés hatására folyamatosan javul.

A szóvivő szerint a miniszterelnök jó hangulatban van.

Az 55 éves Johnsont vasárnap este vitték be a londoni St. Thomas kórházba, miután megfertőződött a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, és betegségének egyes tünetei tíz nap elkülönítés után sem múltak.

A Downing Street hétfőn késő este jelentette be, hogy Johnsont átvitték a kórház intenzív osztályára, miután állapota romlott.

Az intenzív kezelés kezdete óta elhangzott hivatalos tájékoztatások rendre hangsúlyozták, hogy Johnson a rutinszerűen adott oxigénen kívül nem szorul semmiféle légzéssegítő eljárásra, így lélegeztetőgépre sem, és nincs tüdőgyulladása.

Az azonban a Downing Street szerda esti tájékoztatóján hangzott el először, hogy a miniszterelnök állapota javulásnak indult.

Johnson szóvivőjének csütörtöki nyilatkozata szerint a javulás azóta is folyamatos.

A miniszterelnöki feladatok ellátását Johnson felkérésére Dominic Raab külügyminiszter vette át a kormányfő gyógykezelésének idejére.

Boris Johnson legutóbb múlt csütörtökön jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor Nagy-Britanniában milliók köszöntötték tapssal az egészségügyi dolgozók áldozatos helytállását. Az emberek a városokban az erkélyekre, ablakokba, illetve a házak elé kiállva tapsoltak és éljeneztek.

A "Clap for our Carers" - "Tapsoljuk meg azokat, akik gondunkat viselik" - elnevezésű országos kezdeményezéshez csatlakozott Johnson is, aki egy hete már betegen, a Downing Street-i kormányfői rezidencia előtt tapsolt és mondott köszönetet az állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozóinak.

MTI