Délvidék - Pancsován Covid-kórház létesül

2020. április 9. 22:50

A pancsovai kórház

A pancsovai közkórház a járvány idejére Covid-kórházzá alakul át és az elkövetkezőkben a koronavírussal fertőzött betegeket fogadja, jelentette be Slobodan Ovuka, a pancsovai kórház igazgatója.

Mint hangsúlyozta, a pancsovai Covid-kórházban 150 pácienst tudnak fogadni, akikről 40 orvos és 60 nővér gondoskodik majd.

Emlékeztetett arra is, hogy a pancsovai kórházból néhány infektológus és aneszteziológus eddig a belgrádi kollégáknak segített, de mától visszarendelték őket eredeti munkahelyükre.

“Az infektológusok, az aneszteziológusok és a tüdőszakorvosok az első sorokban harcolnak most. Bekapcsolódnak a most specializálódó leendő szakorvosok is, mert mindenkire szükség van”, nyilatkozta Ovuka a Pink televíziónak.

Az igazgató elmondta, a kórházban van elegendő védőfelszerelés, a személyzet képzett és felelősségteljes, amiről az is sokat elárul, hogy ebben a kórházban még egyetlen ott dolgozó sem betegedett meg koronavírus-fertőzésben.

A pancsovai kórház eddig csak diagnosztizálta a koronavírus jelenlétét, s akinél bebizonyosodott a fertőzés, azt az újvidéki vagy a belgrádi kórházakba küldték.

vajma.info