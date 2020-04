Koronavírus - Lezárják a Margitszigetet reggeltől estig a hosszú hétvégén

2020. április 9. 23:18

Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot minden nap reggel 8 és este 10 óra között péntektől hétfőig a koronavírus-járvány miatt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön késő este az MTI-vel.

Úgy fogalmazott: "Bár még mindig nem jelent meg a kormányrendelet, amely értelmezi a miniszterelnök szavait, hogy milyen többletjogosítványokat kapnak a polgármesterek, az idő sürget. A húsvéti hosszú hétvége órákon belül elkezdődik."

Azt írta, hogy az intézkedést a budapestiek védelmében rendeli el; annak érdekében, hogy a főváros kezelésében álló, különösen látogatott közterületeken ne legyen járványügyi szempontból veszélyes tömeg.

Karácsony Gergely közölte: arra kérte Terdik Tamást, Budapest rendőrfőkapitányát, hogy a rendőrség szerezzen érvényt a lezárásokról szóló döntésnek.

Utasította Handl Tamást, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjét, hogy munkatársaival mindenben legyen a rendőrség segítségére.

Egyúttal utasította a Budapesti Közlekedési Központot, hogy erre a négy napra függessze fel a 26-os busz üzemeltetését, valamint a jelzett időszakban ne álljon meg a 4-es és a 6-os villamos a Margitszigetnél.

"Tisztában vagyok vele, hogy a döntés a kikapcsolódni vágyó budapestiek körében népszerűtlen lehet, sokaknak okoz kényelmetlenséget. A járvány terjedésének megfékezése azonban most nehéz döntéseket tesz szükségessé. Kérem a budapestieket, maradjanak otthon az ünnepek alatt is. Azzal tesszük a legtöbbet a szeretteinkért, ha nem látogatjuk meg őket. Tudom, nehéz, de ha betartjuk a korlátozó intézkedéseket, akkor túl leszünk ezen is" - fogalmazott közleményében a főpolgármester.

MTI