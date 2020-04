Nagypénteken Krisztus kereszthalálára emlékeznek a keresztények

2020. április 10. 09:11

Nagypénteken, az egyházi év legcsendesebb napján Krisztus kereszthalálára emlékeznek a keresztények.

M. S. mester 1506

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a nagypénteki szertartás - amely nem szentmise - három részből áll: az igeliturgiából, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozásból.



Ezen a napon a templomokban elhangzik a szenvedéstörténet, a passió, dramatikusan idézve fel Krisztus szenvedését.



A szentbeszéd után az egyetemes könyörgések következnek. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció a tíz könyörgés után idén a járvány miatt egy tizenegyediket is beiktatott, amelyben megemlékeznek a betegekről, a halottakról és a gyászolókról.



A szertartás második része, a hívek kereszt előtti hódolata idén elmarad a templomokban.



A szertartás a miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. A liturgia végeztével a pap teljes csendben távozik a templomból.



A templomokban általában délután három órakor keresztútjárást is tartanak.



A katolikus egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közöttiek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell.



MTI