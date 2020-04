Egyházak: Krisztus feltámadásával Isten a mi jövőnket is kijelölte

2020. április 10. 09:56

"Krisztus feltámadt, és feltámadásával Isten a mi jövőnket is kijelölte" - olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös, az MTI-hez pénteken eljuttatott húsvéti üzenetében.

Azt írták: húsvét a keresztény világ örömünnepe, hiszen nem lehet nagyobb öröm annál, minthogy az élet győzött a halálon.



Úgy fogalmaztak: "még ha a járvány be is árnyékolja az idei húsvétunkat, hisszük, hogy húsvét azért az ünnepek ünnepe, mert Krisztus feltámadásában látjuk (.) Isten-rendelte sorsunkat". Az az öröm tölt el, hogy ő feltámadt és ezzel győzött a halálon az élet.



"Tudjuk, hogy ahol fény van, ott árnyék is van, és amíg fény van, addig az árnyék is megvan. Együtt kell élnünk az árnyékkal és a fénnyel is" - írták.



Hozzátették: a keresztény világ példát ad, hogyan lehet élni az örök élet örömével.

Veres András - MTI/Krizsán Csaba



A dokumentumot Veres András győri megyés püspök, az MKPK elnöke, Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint az ökumenikus tanács tagegyházainak - református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox - vezetői írták alá.



MTI