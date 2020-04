Koronavírus - Városliget Zrt.: ne jöjjenek a parkba!

2020. április 10. 10:41

A Városliget Zrt. arra kér mindenkit, hogy a koronavírus-járvány miatt a hosszú hétvégén ne menjen a Városligetbe, csak a jogszabályban engedélyezett módokon használja a parkot.

A Városliget Zrt. pénteki közleményében azt írta: a Városliget sajátos adottságai miatt fizikailag nem lezárható. Ezért kérik a parkhasználókat, hogy fokozottan tartsák be az előírásokat, szigorúan kerüljék a csoportosulásokat, és csak legszükségesebb esetben, akkor is a jogszabályban engedélyezett módon használják a parkot, vagyis egyéni szabadidős sporttevékenységre, célú gyaloglásra, háziállatok sétáltatására.



Tájékoztattak arról is, hogy levélben kérték Budapest rendőrfőkapitányát és a fővárosi rendészeti igazgatóság vezetőjét, hogy a húsvéti hosszú hétvégén fokozottan ellenőrizzék a kijárási korlátozások betartását a Városligetben.

MTI