Erdély: Medve támadt két emberre, akik szükségállapot alatt túráztak

2020. április 10. 12:07

Medve támadott két szászrégeni túrázóra a Kelemen-havasokban szerdán. Az egyik súlyos sérüléseket szenvedett, őt a rohammentő-szolgálat helikoptere szállította kórházba, a másikuk sokkos állapotba került, és a hegyimentők kísérték le a hegyről.

Mentőhelikopter bevetésére is szükség volt az egyik sérült kórházba szállítása érdekében • Kép: Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat

Szerdán medvetámadás miatt riasztották a Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő-szolgálat csapatát a Kelemen-havasokba, ahol a Ruszka sziklák környékén 1850 méteres magasságban támadt a medve két szászrégeni turistára. Az egyik személy súlyos sérüléseket szenvedett, a társa sokkos állapotba kerülve hívta a mentőszolgálatot – számolt be a részletekről Kovács Róbert, a Maros megyei hegyimentő szolgálat vezetője.

„Szerencséjük volt azzal, hogy tiszta, napos idő volt, nem volt nagy szél, ezért a SMURD helikoptere gyorsan fel tudta venni a sérültet, és idejében kórházba szállította, már stabil az állapota. A másik túrázó a lábán jött le a hegyről a hegyimentők kíséretében.

A két szászrégeni férfi több naposra tervezte a túrát, sok élelmiszer és megfelelő felszerelés is volt náluk, csak a medvére nem számítottak. A hegyimentők 24 órából 24 órát szolgálatban vannak, ki tudunk menni bárki után, aki balesetet szenved. De egy súlyos baleset lefoglal egy mentőhelikoptert és tíz embert a hegyimentő szolgálattól, és azt sem lehet tudni, hogy vírushordozó-e vagy sem a személy, bajba sodorhatja az egész mentőszolgálat aktivitását” – mondta el a hegyimentők vezetője.

A szükségállapot idejére lezárták a túraútvonalakat, legtöbben be is tartják az intézkedést, de azért akadnak olyanok, akik ennek ellenére is kimennek a hegyre. Kovács Róbert arra figyelmeztet, ilyenkor jóval nagyobb esélye van a túrázónak állatokkal találkozni, mert nincs nagy mozgás a hegyen.

„Ha valaki mégis úgy dönt, hogy nem veszi figyelembe a lezárást, akkor készüljön arra, hogy még mindig nagy hó van a Kelemen-havasokban, legyen nála téli túrafelszerelés, illetve csapjon nagy zajt, hogy kerüljék el az állatok” – teszi hozzá a Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő-szolgálat vezetője.

Hajnal Csilla

szekelyhon.ro