Hadsereg: Megelőző egészségügyi felkészítés

2020. április 10. 13:30

Segédápolói ismeretekkel bővítik a harctéri életmentő katonák képességeit a magyar katonákból álló KFOR Harcászati Tartalék Zászlóaljnál. A felkészítés legfontosabb célja az, hogy azok, akik korábban már elsajátították a taktikai sérültellátást, olyan plusz ismereteket kapjanak, amelyek birtokában szükség esetén támogatni tudják az egészségügyi szolgálat munkáját.

A számos európai országot is sújtó koronavírus-járvány miatt, valamint annak terjedésének megakadályozására a KFOR erők felkészültek és – eleget téve az Egészségügyi Világszervezet előírásainak, ajánlásainak – magasabb szintű higiéniai intézkedéseket vezetettek be.

A KFOR továbbra is végrehajtja a napi műveleteket, miközben különböző intézkedéseket vezet be annak érdekében, hogy lehetőség szerint csökkentse a vírus terjedését. A misszió katonái – a KFOR és az ENSZ mandátumának megfelelően – folytatják járőr- és megfigyelési tevékenységeiket Koszovóban, támogatva ezzel a koszovói biztonsági erőket annak érdekében, hogy minden lakos számára megteremtsék és fenntartsák a biztonságos környezetet.



A megelőző intézkedések mellett a feladatok és a kiképzések tovább folytatódnak a magyar katonákból álló KFOR Harcászati Tartalék Zászlóaljnál is. A magyar kontingens közel száz katonája rendelkezik harctéri életmentő képesítéssel (Combat Life Saver – CLS), akik a járványügyi helyzetre való tekintettel vesznek részt a felkészítésen. Olyan ismereteket szereznek és olyan – a betegápolás során alkalmazott – egészségügyi eljárásrendekkel ismerkednek meg, amelyekkel az eddigi felkészítéseik során nem találkoztak. A felkészítés alapvetően arra fókuszál, hogy abban az esetben, amikor megnövekedett beteglétszámnál és különböző súlyosságú állapotban lévő betegek jelennek meg, a katonák képesek legyenek az egészségügyi szakszemélyzet munkáját támogatni.

apvető járványügyi tevékenységeket sajátítanak el, úgy, mint a beteg környezetének fertőtlenítése és a védőeszközök megfelelő használata. Megtanulják a vérnyomásmérést, a pulzusellenőrzést, a testhőmérséklet-mérést és a fizikális lázcsillapítás lehetőségeit.

A különböző speciális eszközök – például pulzoxyméter, oxigénmaszk és –palack, vérnyomásmérő, monitor, defibrillátor – megismerése is része a felkészítésnek, amelyek használatára sor kerülhet egy beteg kezelése, ellátása és állapotának ellenőrzése során. Mindezek mellett a kritikus állapotú betegek mozgatásával is megismerkedtek. Cél, hogy a felkészítés során elsajátítottakat a katonák önállóan tudják használni és mindezek mellett, megtanulják a kapott értékeket dokumentálni is.





„Rendkívül hasznos a felkészítés, hiszen a katonák olyan betegellátási elemekkel ismerkednek meg, amelyekre az általános egészségügyi felkészítéseken nincs lehetőségük. Az eszközök használatán túl speciális ismereteket is elsajátítanak a katonák, amelyek alkalmazásával nem csak egy kialakult járványhelyzet esetén, hanem bármikor a jövőben segíteni tudnak társaiknak” – hangsúlyozta dr. Ézsiás Máté hadnagy, az MH KFOR Kontingens Egészségügyi Központ parancsnoka.

Kép és szöveg: Sárkány Beáta hadnagy

