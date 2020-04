Az abádi harang - Esztergomban hallgat Nagyszombatig

2020. április 10. 14:32

Nagycsütörtökön az elhallgató harangok a középkori legenda szerint Rómába mentek a katolikus templomok tornyából, s ott maradtak egészen Nagyszombatig. Most talán el is férnének a kiürült Szent Péter-téren! A Nemzeti Múzeum harangjainak jó része már korábban a magyar Rómába, Esztergomba ment, köztük ez az abádi harang is.

Az egyszerű, kétsoros felirattal és levélindás abronccsal díszes harang a magyar történelem egyik kritikus korszakára, a tizenöt éves háború megpróbáltatásaira és méltatlanul elfeledett egyik leghősiesebb kapitányára emlékeztet. A harang enigmatikus latin nyelvű felirata alapján Bedeghi Nyáry Pál, Eger kapitányának adománya volt 1599-ben az abádi templom részére. Igen ám, de Eger vára Nyáry önfeláldozó küzdelme ellenére III. Mehmed török szultán támadásának és a külföldi zsoldosok árulásának esett áldozatul 1596 októberében, Nyáry pedig 1599-ben, nem sokkal a török fogságból való kiszabadulása után már Nagyvárad várát védte ugyanazon III. Mehmed támadása ellen, ezúttal sikerrel. Ezért a harang hibás dátuma feltehetőleg 1596-ra javítandó, és nyilván megkongatták az Egerbe tartó török seregek közeledtére is a Tisza-parti községben, talán utoljára. Vajon miért öntetett a háború közepén a hős kapitány harangot egy nehezen védhető község templomába? Ezt nem tudjuk kideríteni, hiszen később a község, mára pedig temploma is elpusztult. Van abban mégis valami különös elégtétel, hogy jelenleg abban az esztergomi várban őrzik, amelyet 1594-ben a keresztény hadak, köztük az ott harcoló vitéz Nyáry és bajtársa, az ostrom során elhunyt Balassi Bálint költő hősies támadásai ellenére sem tudtak bevenni.

Nyáry Pál Plutarkhosz tollára méltó viszontagságos életét, amely az erdélyi fejedelem udvarmesteri tisztéig, sőt az erdélyi fejedelmi trón részére való felajánlásáig vezetett, kései, azonos nevű leszármazotta írta meg (Nyáry Pál: „Egy magyar főúr és kora” címmel), a török fogságból való kiszabadulásával pedig Sarlay Soma foglalkozott a Turul lapjain.

mnm.hu; gondola