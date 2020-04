Koronavírus - Belgiumban átlépte a háromezret a halottak száma

2020. április 10. 14:47

Belgiumban 3019-re nőtt a koronavírus okozta betegség (Covid-19) halottainak a száma, miután a pénteki adatok szerint 325-en haltak meg 24 óra leforgása alatt az országban - közölte a helyi sajtó.

A fertőzés tovább terjed, az SPF Santé közegészségügyi szolgálat szerint újabb 1684 fertőzést regisztráltak, a számuk ezzel összességében meghaladta a 25 ezret.



Emmanuel André, az SPF Santé közegészségügyi szolgálat munkatársa szerint a fertőzéses esetek nyomon követése rendkívül fontos ahhoz, hogy az életben lévő korlátozásokat enyhíteni lehessen.



"Hónapok óta azt vizsgáljuk, hogy terjed a vírus, így már kezd kialakulni egyfajta megoldás arra, hogy lehetne a mozgáskorlátozásokat enyhíteni. Ez azonban, egy nagyon összetett folyamat" - fogalmazott.



A mozgáskorlátozással kapcsolatos szabályok lassan egy hónapja vannak hatályban Belgiumban. A De Staandard, a flamand régió napilapja, arról számol be, hogy egy Mollenbeek körzetében élő 23 éves férfit bíróság elé állítanak a szabályok megsértése miatt. Az ügyész közmunka kiszabását kéri az elkövetőre.



Hollandiában sem lassul a járvány terjedése, pénteki adatok szerint több mint ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban. A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint 21 762 a fertőzöttek száma, és 2396 halálos áldozata van a fertőzés okozta betegségnek. Mark Rutte holland miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy még egy jó darabig nincs esély a korlátozások feloldására.

Mark Rutte - euronews.com



"A szabályokon fokozatosan fogunk lazítani. Addig is mindenki maradjon otthon húsvétkor. Nincs biciklizés, nincs motorozás, ha kell, az utakat is lezárjuk" - hangsúlyozta.



A sajtó szerint a rendőrség szigorú ellenőrzés alá veszi a köztereket is, ahol a fiatalok gyülekeznek, dacolva a korlátozásokkal.



Luxemburgban a helyi média a járvány lassulásáról adott hírt, azonban még a drákói intézkedések ellenére is 81 új fertőzöttet azonosítottak a nagyhercegségben péntekre virradóra. Az összesítés szerint a országban 3115 a fertőzések száma, 52-en haltak meg, ami nagy aránynak számít a félmilliós lélekszámú országban. Paulette Lenert egészségügyi miniszter a Luxemburg Times című napilapnak nyilatkozva elmondta, még 8-10 napra lesz szükség, hogy a kormány kigondolja a megfelelő korlátozásenyhítő stratégiát.

MTI