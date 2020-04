Századvég: a magyarok háromnegyede egyetért a díjmentes parkolás bevezetésével

2020. április 10. 15:11

A magyarok háromnegyede egyetért a díjmentes parkolás bevezetésével - állapította meg a Századvég Alapítvány pénteken az MTI-hez eljuttatott elemzésében.

Közleményükben azt írták: az elmúlt napokban a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggésben jelentős politikai vitát váltott ki a közterületi parkolás ingyenessé tétele a tömegközlekedés tehermentesítése céljából. A Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét a kérdésben.



A felmérés alapján a magyarok többsége egyetért az intézkedéssel: a megkérdezettek több mint háromnegyede (77 százaléka) indokoltnak tartja a díjmentes parkolás bevezetését az egyes települések közterületein, ezzel szemben a 19 százalékuk ellenzi ezt a lépést.



Megállapították továbbá az is, hogy nincs jelentős eltérés az intézkedés megítélésében a fővárosi és a vidéki válaszadók között: a budapestiek több mint kétharmada (68 százaléka) és a vidéki megkérdezettek 79 százaléka egyetért az ingyenes közterületi parkolás bevezetésével, míg 27, illetve 17 százalékuk nem tartja indokoltnak a rendelkezést.



A Századvég megjegyezte azt is, hogy "a szóban forgó intézkedés magas társadalmi támogatottsága elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy jelentősen nem emelkedett a forgalom a parkolás ingyenessé tételével, amit a főváros vonatkozásában a Budapest Közút adatai is alátámasztanak".



MTI