Koronavírus - Amerikai tisztifőorvos: május elseje előtt nincs visszatérés a normális élethez

2020. április 10. 20:18

Május elseje előtt semmiképpen nincs visszatérés a normális élethez - jelentette ki Jerome Adams altábornagy, az Egyesült Államok tisztifőorvosa a Fox televíziónak adott interjújában pénteken.

Jerome Adams tábornok - kstp.com

Az altábornagy hangsúlyozta: a gazdaság újraindítására, és általában a normális kerékvágásba történő visszatérésre vonatkozó kormányzati döntéseket - ahogyan eddig is, ezután is - a járvány alakulására vonatkozó adatok határozzák majd meg. Jerome Adams rendkívül fontosnak mondta a társadalmi elkülönülés gyakorlatának folytatását.



"Vannak olyan helyek az országban, ahol tartósan alacsony a fertőzöttséggel diagnosztizáltak és a megbetegedettek aránya, így bizakodhatunk, hogy ezekben a térségekben május elején már lazíthatnak a kijárásra vonatkozó szigorú előírásokon" - fogalmazott a tisztifőorvos. De leszögezte, hogy az ország nagy részében ez nem így lesz, tagállamonként, sőt, helységenként eltérően indítják be újra a mindennapi életet.



"Helységről helységre, lépésről lépésre, ahogyan a járványügyi adatok lehetővé teszik" - mondta. Csütörtökön a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Larry Kudlow és Steve Mnuchin pénzügyminiszter azt jósolta, hogy májusban az egész országban újraindulhat a gazdasági-pénzügyi élet.

Steven Mnuchin, amerikai pénzügyminiszter - hirado.hu/MTI/EPA/Pool/Kevin Dietsch



Amerikai sajtértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök munkacsoportot hoz létre a gazdasági újraindítás lehetséges időpontjának és körülményeinek megvizsgálására. A munkacsoport tagjai között van Kudlow, Mnuchin és a Fehér Ház új kabinetfőnöke, Mark Meadows.

Mark Meadows - axios.com

MTI