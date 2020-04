Koronavírus - Franciaországban csaknem ezerrel 13 ezer fölé emelkedett a halottak száma

2020. április 10. 21:26

Franciaországban az elmúlt 24 órában 987-tel 13 197-re emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma - közölte péntek esti sajtótájékoztatóján a francia egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Jérome Salomon jelezte: a járvány elérte tetőpontját, a kórházi súlyos betegek számának csökkenése folytatódott.

Párizsi utcakép: Köszönet gondozóinknak - lemonde.fr

Az idősotthonokból 433 új halálesetet jelentettek, ott 4599 áldozatot szedett eddig a Covid-19 fertőzés, a kórházban elhunytak száma csütörtök óta 544-gyel 8598-ra emelkedett. Köztük van egy tízévesnél fiatalabb gyerek, aki egy párizsi kórházban hunyt el, és jóllehet a koronavírussal is megfertőződött, a halálokok között több betegség is szerepel. Franciaországban a járvány eddigi legfiatalabb áldozata egy 16 éves lány volt. A kórházban elhunytak 81 százaléka ugyanakkor 70 évnél idősebb volt.



A járványügyi illetékes kiemelte: megjelent egy "halvány fénysugár" azzal, hogy az egymás utáni második nap csökkent az intenzív osztályon ápolt betegek száma, mégpedig 62-vel 7004-re. Csütörtökön 82-vel voltak kevesebben, mint előző nap. Szerdán még 17-tel nőtt az új betegek száma, kedden 59-cel, hétfőn 94-gyel.



"Nagyon magasan megkezdődött a tetőzés, de a járvány még mindig terjed, régiónként nagyon különböző módon, sok új beteg van a kórházakban, ezért továbbra is óvatosnak kell lennünk" - fogalmazott az illetékes.



A regisztrált betegek száma az előző napi 86 334-ről 90 676-ra nőtt. Kórházban 31 267 beteget ápoltak, ami 500-zal több, mint csütörtökön, de 1726-an gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 24 932 23-ra emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma.



A tájékoztatás szerint a francia kórházakban ápolt súlyos betegek 83 százaléka túlsúlyos, háromnegyedük férfi és az átlagéletkoruk 63 év.



MTI