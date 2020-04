Koronavírus - Törökországban úja rekordmértékben nőtt az újonnan igazolt fertőzöttek száma

2020. április 10. 21:43

Törökországban a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma az utóbbi napok 4000-hez közeli szintjéről pénteken ismét rekordot döntve 4747-re ugrott, és így az összes fertőzött száma 47 029-re nőtt - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján közölt adatokból.

Fahrettin Koca rról is beszámolt, hogy az elhalálozások száma kismértékben ugyan, de ugyancsak megdöntötte a napi rekordot, 98-cal 1006-ra emelkedett. Ez az érték csütörtökön 96 volt. A törökországi halálozási arány jelenleg néhány századszázalékkal még a közismerten alacsony németországit is "alulmúlja", kerekítve mindössze 2,14 százalék.



A török egészségügyi tárca vezetője hozzátette: a fertőzöttek közül jelenleg 1667-en szorulnak intenzív ellátásra, 115-tel többen, mint csütörtökön, 1062 beteg pedig lélegeztetőgépre is van kapcsolva, ami 45-tel haladja meg az előző napi értéket. A gyógyultak száma 2423 - húzta alá Koca.



A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Törökország meghaladta az új típusú koronavírussal kapcsolatos tesztek számát illetően korábban kitűzött napi 30 ezres célt, pénteken ugyanis már 30 864-et végeztek el. Koca hangsúlyozta, hogy csökken azok aránya, akik intenzív osztályra kerülnek. Az adatok reményét fejezte ki, hogy az előttünk álló napokban gyorsulás következik be a gyógyultak számában.



Törökországban a járvány enyhítése érdekében múlt péntek éjfél óta zárva van a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb város és a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak település. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, kijárási korlátozás vonatkozik a 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre, illetve azokra a 20 éven aluliakra is, akik nem dolgoznak. Nincsenek továbbá sem kulturális, sem sportesemények, zárva tartanak az iskolák, a színházak, a mozik, a bárok, a kávézók, az éttermek, illetve megtiltották a tömeges imádkozásokat is a mecsetekben. Az élelmiszerboltokban ugyanakkor, ahogy minden forgalmasabb nyilvános helyen, kötelező a védőmaszk használata.



A kis-ázsiai országban már korábban leállították a nemzetközi és a belföldi repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti buszos utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. Ezen felül naponta rendelnek el kéthetes vesztegzárat vidéki kistelepüléseken és településrészekben az illetékes közigazgatási szervek. Süleyman Soylu török belügyminiszter csütörtök este a török Star televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy országszerte eddig 180 kisebb településen mintegy 122 500 emberre vonatkozik karanténintézkedés, de ha ehhez hozzáveszik azokat a külföldről hazatérő török állampolgárokat is, akiket a hatóságok diákotthonokban helyeztek el, akkor ez a szám 138 ezer.



MTI