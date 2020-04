Koronavírus - Egy nap alatt 980-an haltak meg Nagy-Britanniában

2020. április 10. 21:50

A pénteken ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 8958-an haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 980 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz.

A londoni Szent Tamás Kórházba visznek egy beteget, itt ápolják Johnson kormányfőt is - dailymail

Matt Hancock egészségügyi miniszter - aki az elmúlt hetekben maga is átesett a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségen - a Downing Streeten tartott péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a legutóbbi egy napban 5706-tal nőtt a szűréssel azonosított koronavírus-fertőzöttek száma.



Nagy-Britanniában így eddig 70 783 páciens szervezetében mutatták ki az új koronavírus jelenlétét.



A betegséget elkapta Boris Johnson miniszterelnök is, aki a héten három napot a londoni St. Thomas kórház intenzív osztályán töltött.



Az 55 éves Johnson azonban már nem szorul intenzív kezelésre, csütörtökön átvitték egy normál kórterembe, és a Downing Street péntek esti tájékoztatása szerint a kormányfő már rövid sétákat is tesz.



Boris Johnson a londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint az intenzív osztályon töltött idő alatt nem szorult külső légzéssegítő kezelésre, így lélegeztetőgépre sem, és nem volt tüdőgyulladása.



A kormányfő 79 éves édesapja, Stanley Johnson azonban a BBC rádiónak nyilatkozva pénteken kijelentette: az, hogy fia már nincs az intenzív osztályon, nem azt jelenti, hogy teljesen túljutott a betegségen.



Hozzátette: fiának most pihennie kell, és ehhez időre van szüksége. "Nem hiszem, hogy csak úgy túlléphet ezen, egyenesen visszamehet a Downing Streetre, és ismét magához ragadhatja a gyeplőt lábadozási idő nélkül" - fogalmazott a brit miniszterelnök édesapja.



Matt Hancock egészségügyi miniszter a péntek esti sajtótájékoztatón elmondta: világszerte hatalmas a kereslet az egészségügyi dolgozóknak személyi fertőzésellenes védelmet nyújtó eszközök iránt, és ezt tetézi, hogy sok ország exporttilalmat vezetett be ezekre az eszközökre.



Hancock szerint ebben a helyzetben "herkulesi erőfeszítéseket" igénylő logisztikai feladat e felszerelések eljuttatása oda és akkor, ahol és amikor szükség van rájuk.



Ezért a kormány az állami egészségügyi szolgálat (NHS), valamint magánvállalatok és a fegyveres erők bevonásával példátlan kiterjedésű elosztó hálózatot hozott létre.



Ennek segítségével a járvány elleni küzdelem első vonalában dolgozókhoz eddig 742 millió különböző védőeszközt sikerült eljuttatni, köztük 161 millió orvosi maszkot, 127 millió orvosi köpenyt és 345 millió pár kesztyűt - mondta a brit egészségügyi miniszter.



Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a péntek esti sajtótájékoztatón elmondta: a kórházi kezelésre szoruló betegek számának változását mutató görbe már kezd lefelé tartani, de a számok még magasak, napról napra változnak és egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy Nagy-Britanniában már tetőzött a járvány.



MTI